I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, a tenere banco è stato il comportamento di Alex Belli, che ha perso le staffe durante il momento della cena. Il motivo? L'attore, mentre stava cenando, si è visto portar via le posate e non l'ha presa per niente bene, al punto da arrivare a sfiorare l'ennesima lite tra le mura domestiche di Cinecittà.

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli perde le staffe e si inalbera a cena

Nel dettaglio, Alex Belli si era da poco accomodato a tavola e stava gustando la sua cena, quando si è ritrovato a fare i conti con una situazione che lo ha fatto inalberare.

Qualcuno, infatti, gli ha portato via le posate e il bicchiere, tutto questo mentre lui stava ancora finendo la cena. "Adesso mi sono rotto le p...", ha sbottato duramente Alex Belli.

"Non ho neanche finito di cenare cos'è sta fretta", ha urlato ancora in casa ammettendo di essere abituato a mangiare in assoluto relax e senza avere fretta.

"Anche il Grande Fratello lo ha detto già diverse volte che facciamo tutto di corsa e basta", ha sentenziato ancora Alex Belli che ha sfiorato la lite con gli altri concorrenti peer questa esternazione fatta ad alta voce.

Katia Ricciarelli calma Alex Belli: lite sfiorata nella casa del GF Vip 6

A sedare un po' gli animi, ci ha pensato Katia Ricciarelli, la quale ha provato a far ragionare Alex, facendogli presente che chi aveva il turno per il lavaggio dei piatti, non fosse proprio felice di dover lavare 50 tazze tutte insieme.

"Insomma il motivo è solo questo, mica per far le cose di fretta", ha provato a spiegare Katia Ricciarelli all'attore che si era lasciato andare a questo duro sfogo.

Anche Aldo Montano ha provato a placare gli animi e ha dato ragione alla versione dei fatti fornita dalla cantante lirica.

Ma questo non è stato l'unico colpo di scena che ha contraddistinto la giornata del 19 ottobre dei concorrenti reclusi nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Un topo viene avvistato nella casa del Grande Fratello Vip 6

Poco prima di servire la cena a tavola, i concorrenti hanno notato una presenza strana aggirarsi all'interno della cucina. Dopo qualche secondo hanno capito che si trattava di un topolino, il quale aveva fatto "irruzione" tra le mura domestiche di Cinecittà.

Immediata la reazione di Ainett e Jessica, che hanno cominciato ad urlare spaventate e terrorizzate dalla presenza del topo appena visto in casa.

La regia del GF Vip, però, ha "censurato" la scena evitando di mandare in onda sia il momento dell'avvistamento del topo sia i discorsi successivi dei concorrenti che parlavano di quanto fosse accaduto.