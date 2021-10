Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore si concentrano sul rapporto tra Gloria Moreau e Teresio Colombo. Dopo tantissimi anni, i due si incontreranno ma il clima si farà più teso che mai. Infatti, il padre di Stefania chiederà alla sua ex moglie di lasciare subito Milano. Armando, dopo aver saputo del loro incontro, cercherà di far ragionare il signor Colombo. Ci riuscirà? Nel frattempo, la capocommessa salverà in extremis Paola e le sue gesta eroiche spingeranno Ezio a cambiare idea su di lei. Tina Amato studierà un piano per registrare la demo musicale del film ideato da Vittorio Conti, mentre Ludovica proporrà a Marcello di andare a vivere con lei a Villa Bergamini: accetterà?

Vediamo che cosa accadrà nelle nuove puntate della daily soap di Rai 1 in programma da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: l’offerta di Cosimo

Nonostante il problema grave alla voce, Tina deciderà di accettare la proposta di Vittorio, ma avrà bisogno di più tempo. Salvatore soffrirà parecchio quando scoprirà che Anna ha una relazione con Roberto. Il barista, però, non sa che la donna gli ha raccontato una grossa bugia. Nel frattempo, Cosimo offrirà la sua villa a Ludovica e la ragazza proporrà al suo amato Marcello di intraprendere una convivenza andando a vivere insieme. Il signor Conti diventerà il co-produttore dello sceneggiato musicale: Orlando Brivio proporrà di far registrare alla cantante Amato il pezzo principale del musicarello.

Dopo la brutta disavventura, Gloria tornerà a rivestire i panni di capocommessa al Paradiso e si sconterà con l’ex marito Ezio.

Il padre di Stefania resterà turbato dopo aver rivisto la signora Moreau. Tina casualmente ascolterà Anna canticchiare una canzone e avrà in mente un’idea per la demo musicale. Adelaide, intanto, informerà Ludovica che Marcello dovrà occuparsi di un importantissimo evento che si terrà al Circolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per il fratello di Angela sarà il primo galà da quando ha sostituito Parri, il direttore del Circolo. Nel frattempo, Gloria cercherà di convincere Ezio a chiarire ciò che è successo tra loro due e organizzerà un appuntamento, ma l’uomo sembrerà restio. Alla fine, il direttore della ditta Palmieri si presenterà all’appuntamento.

Il Paradiso delle Signore 6, trame puntate 25-29 ottobre: Gloria minacciata

Tina affiderà a Salvatore un importante compito: convincere Anna a registrare al posto della sorella la demo per il film musicale. Flora aiuterà Ludovica a scegliere un bell’abito per il galà che si terrà al Circolo e, tra una chiacchierata all’altra, le due ragazze approfondiranno la loro conoscenza. Più tardi, Umberto farà recapitare alla giovane stilista americana l’invito a partecipare all’evento che si terrà al Circolo. Il ritorno di Gloria nella vita di Ezio e Stefania non farà dormire sonni tranquilli all'ex marito e così, l’uomo, con voce minacciosa, intimerà alla capocommessa di fare i bagagli e di lasciare immediatamente Milano.

Armando affronta Teresio

Il giorno seguente, il direttore della fabbrica Palmieri farà una profonda dichiarazione d’amore alla sua attuale compagna Veronica, ma non riuscirà a scacciare via dalla mente il suo drammatico incontro con l’ex moglie Gloria. Anna accetterà di cantare al posto di Tina e la sua complicità con Salvatore crescerà ogni giorno. La contessa di Sant’Erasmo tenterà di mettere in difficoltà il giovane Barbieri durante il galà al Circolo, ma ogni suo tentativo risulterà vano. Armando, intanto, cercherà di parlare con il signor Colombo e di fargli tornare il lume della ragione riguardo all’argomento Gloria.

Il Paradiso delle Signore 6 spoiler dal 25 al 29 ottobre: Paola finisce in ospedale

Paola, nelle prossime puntate della daily soap Il Paradiso delle Signore, non si sentirà bene e verrà ricoverata in ospedale. Stefania, Maria e Irene saranno molto preoccupate per la loro collega e amica, ma Dora porterà bellissime notizie dall’ospedale. Nel frattempo, Tina consegnerà a Vittorio la sua demo musicale, ma allo stesso tempo si sentirà una brutta persona per averlo ingannato. Nel mentre, Giuseppe riceverà altre notizie dalla sua amante Petra, madre di suo figlio. La donna lo minaccerà di metterlo nei guai se non le invierà altri soldi per il mantenimento. Ezio verrà a sapere che Gloria ha salvato la vita di Paola e del bambino che la Venere porta in grembo e inizierà a guardarla con occhi diversi.