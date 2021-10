Prosegue l'appuntamento del mercoledì sera su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Le anticipazioni rivelano che il 27 ottobre andrà in onda la sesta e ultima puntata della prima stagione della Serie TV che ruota intorno al giallo relativo alla sparizione di Alice, la figlia di Emma.

Cosa succederà nell'ultimo appuntamento? Dagli spoiler si apprende che Alice potrebbe anche essere morta.

Emma scopre la verità su Alice: anticipazioni Luce dei tuoi occhi ultima puntata

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi in onda il 27 ottobre riportano che Emma riuscirà finalmente a mettere insieme altri tasselli dell'intricato puzzle inerente la misteriosa sparizione di sua figlia Alice, sottratale poco dopo la nascita.

I riflettori saranno puntati su Roberto, il fratello di Emma, il quale vuoterà il sacco con la sorella. L'uomo, infatti, confesserà di essere l'artefice della scomparsa di Alice, avendo venduto la bambina quando era appena una neonata per risolvere i suoi problemi economici.

La figlia di Emma potrebbe anche essere morta

Roberto versava in difficoltà finanziarie e decise di vendere la bimba per intascare un'ingente somma di denaro che gli avrebbe permesso di appianare i suoi debiti.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché nel momento in cui Emma proverà a capire a chi è stata venduta e che fine ha fatto sua figlia, Roberto ammetterà di non sapere più niente e di non avere tracce della ragazza.

Insomma, nessuno sa qual è stato il destino di Alice. Inoltre, non si esclude che la figlia di Emma possa essere morta, poiché in queste settimane non sono emerse delle prove che dimostrino che sia ancora in vita.

Un autentico mistero quello che attanaglia la protagonista di Luce dei tuoi occhi, interpretata da Anna Valle.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Emma non si arrende nel finale della fiction Luce dei tuoi occhi

Durante la puntata trasmessa mercoledì 20 ottobre su Canale 5, Emma ha dimostrato di non voler perdere la speranza di riuscire a ritrovare la sua bambina a distanza di 16 anni da quella tremenda giornata in cui qualcuno gliel'ha portata via.

E così, nell'ultima puntata della fiction in programma mercoledì 27 ottobre alle ore 21:25, ci sarà la resa dei conti finale: per Emma ma anche per Enrico, che le è stato accanto in tutto questo periodo, arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulle sorti di Alice.