Nuovo spazio con le notizie su Uomini e donne, il popolare dating show in onda da oltre vent'anni sui teleschermi di Canale 5. Nel corso delle ultime ore, circola sul web una segnalazione su Biagio Di Maro che avrebbe del clamoroso. Il cavaliere napoletano, infatti, avrebbe frequentato altre donne durante la sua permanenza nel programma.

Biagio avrebbe avuto una storia durante Uomini e Donne

Biagio Di Maro è sicuramente uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne insieme a Gemma Galgani e Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo avrebbe avuto una storia con una donna mentre era seduto sulle seggioline rosse dello studio di Cinecittà.

A rivelare tutto è stata una segnalazione fatta a Fralof da una donna che era stata contattata dal cavaliere.

In quell'occasione, Biagio spiegò che non poteva uscire con lei e le sue amiche in quanto doveva rispettare il contratto. L'amica, infatti, le aveva rivelato che avevano una relazione nonostante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Ma l'utente, che per il momento ha preferito rimanere anonima, ha fatto anche il nome di Armando Incarnato, uno dei volti più noti del trono over. Secondo la segnalazione, il cavaliere napoletano avrebbe proposto ad una sua amica di partecipare a U&D per corteggiarlo e in cambio avrebbe lasciato il programma con lei.

Di Maro accusato di tirchieria da Isabella e Anna nella registrazione del 17 ottobre di U&D

Nel frattempo Biagio Di Maro continua a far parlare di sé per le sue gesta nel corso dell'ultima registrazione di U&D, avvenuta il 17 ottobre negli studi di Cinecittà e trasmessa nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5.

Dalle anticipazioni che arrivano sul web si evince che il cavaliere è finito al centro della bufera per alcune accuse mosse da alcune dame.

In dettaglio, Anna e Isabella Ricci l'hanno accusato di tirchieria in quanto non paga mai la cena come invece aveva sostenuto poco prima, arrivando addirittura a rinfacciare i soldi per portarle fuori. Anzi, Anna ha rivelato che Di Maro cercava di barattare il pagamento di una cena con le famose mozzarelle che porta spesso in regalo alle sue conquiste.

Il cavaliere napoletano accusato d'ingannare la redazione

Ma i guai per Biagio non sono finiti qui. Il 53enne escavatorista, infatti, si farebbe fatto rimborsare tutto dalla redazione, recuperando scontrini trovati in giro e portati agli autori affinché glieli rimborsino. Insomma, il cavaliere è stato accusato da Rosy di ingannare la redazione. Accuse che non sono state preso bene da Armando Incarnato, che ha prontamente difeso Di Maro.