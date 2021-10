Prosegue l'appuntamento con Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, di cui domenica 24 ottobre andrà in onda la sesta puntata su Canale 5.

Le anticipazioni - diramate in queste ore anche sul profilo ufficiale Instagram del programma - rivelano che tra gli ospiti del prossimo appuntamento ci saranno anche Pio e Amedeo. Il duo comico prenderà parte alla trasmissione di De Filippi, ma sul web e sui social non sono mancate le polemiche da parte di alcuni fan che hanno affermato di non gradire la presenza dei due attori in trasmissione.

Maria De Filippi ospiterà ancora una volta Pio e Amedeo ad Amici 21

In occasione della sesta puntata di Amici 21, Maria De Filippi punterà sulla coppia di comici composta da Pio e Amedeo.

I due ormai sono dei veterani della trasmissione di Canale 5: lo scorso anno hanno preso parte a diverse puntate del serale e, tra l'altro, mercoledì 27 ottobre saranno anche ospiti de L'Intervista, il programma di seconda serata condotto da Maurizio Costanzo e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Insomma, la conduttrice di Amici aprirà le porte della sua scuola al duo comico pugliese. Sui social, però, le reazioni degli spettatori non sono state delle migliori.

Scoppia la bufera social contro Pio e Amedeo ad Amici 21: 'Basta'

Diversi follower hanno inondato il post social della pagina di Amici 21 con dei commenti negativi rivolti a Pio e Amedeo, i quali sono stati anche definiti dei "trogloditi".

"Sono tornati i pagliacci", ha scritto un utente social, sbottando contro la scelta di Maria De Filippi di ridare spazio al duo comico nella sua trasmissione.

"In quel momento Rai 1 farà il 70% di share", ha scritto un altro commentatore del web, alludendo al fatto che il pubblico di Canale 5 probabilmente si sposterà in massa su Rai 1 quando interverranno Pio e Amedeo.

"Basta, che noia questi due. Non vi sopportiamo, fatevene una ragione", ha scritto un altro telespettatore che non gradisce il ritorno dei due comici nel talent show Mediaset.

Anche Alessandra Amoroso tra gli ospiti di Amici 21 del 24 ottobre

Situazione diversa, invece, quando c'è stato l'annuncio dell'altra ospite della sesta puntata di Amici in programma domenica pomeriggio 24 ottobre su Canale 5.

Si tratta della cantante Alessandra Amoroso, una delle artiste lanciate dal format di Maria De Filippi, ed oggi una delle interpreti musicali più apprezzate in Italia.

In questo caso, infatti, le reazioni dei fan del programma sono state positive, e in tanti hanno rivelato che attendono con trepidazione il momento in cui arriverà in studio Alessandra.