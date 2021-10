Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Luce dei tuoi occhi, nella quinta puntata in onda mercoledì 20 ottobre in prima serata su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel nuovo episodio con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, si indagherà sulla morte di Luigi. Quest'ultimo prima di morire ha confessato in una lettera di essere stato lui ad aver investito Valentina. Invece, per quanto riguarda Alice, figlia di Emma, la verità potrebbe essere sempre più vicina. Infatti la ballerina potrebbe presto scoprire cosa ne è stato di sua figlia.

Luca chiederà a Emma ed Enrico di aiutarlo a nascondersi finché non dimostrerà la sua innocenza

Nella quinta puntata, in onda mercoledì 20 ottobre, verrà trovata una lettera scritta da Luigi prima di morire, con cui verrà fatta chiarezza su quanto accaduto a Valentina la notte dell'incidente. L'uomo confesserà di essere stato lui ad aver preso la macchina di Enrico e ad aver investito la ragazza.

Poco dopo ci sarà il funerale di Luigi e in questa circostanza Luca chiederà a Emma ed Enrico di aiutarlo a nascondersi fino quando non avrà raccolto le prove necessarie per dimostrare la sua innocenza.

Nel frattempo Emma ed Enrico continueranno le loro indagini e costringeranno Fontana ad ammettere di avere offerto dei soldi a Martina.

L'uomo confesserà e assicurerà di non essere stato lui a uccidere il padre di Sofia.

Martina potrebbe essere Alice

Successivamente Fontana assicurerà a Emma ed Enrico di non sapere se Martina sia in realtà Alice, figlia della ballerina. Luisa e Davide, intanto, si sposeranno, però ad attenderli ci sarà una rivelazione che li sconvolgerà totalmente.

Luca andrà alla polizia e in base ad alcuni dettagli che confesserà, Davide scoprirà che Alice è sua figlia.

Tutta la comunità scoprirà che Emma ha fatto ritorno a Vicenza solo per cercare sua figlia. Quindi le persone inizieranno a pensare che la ballerina si sia avvicinata alle ragazze solo per scoprire se tra loro ci fosse Alice.

La protagonista, però, assicurerà che in realtà ha davvero visto del talento nelle giovani e vorrà sostenerle fino alla fine affinché presentino la loro coreografia al Festival.

Intanto Emma ed Enrico saranno ormai innamorati e inseparabili, ma un nuovo colpo di scena turberà la loro serenità.

Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità su Luce dei tuoi occhi.