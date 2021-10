L'oroscopo di giovedì 28 ottobre avrà in serbo una giornata sorprendente per tutti i segni zodiacali. I pianeti influenzeranno il lavoro, l'amore e la vita sociale, guidandoci nelle nostre scelte e nei nostri obiettivi.

Stando alla configurazione astrale di domani, lo Scorpione e il Sagittario saranno ricchi di idee, mentre il Leone e l'Acquario preferiranno dare spazio all'amore. Il Toro sarà pronto a un viaggio inaspettato e i Pesci non vedranno l'ora di conoscere persone nuove.

Tutti i dettagli dell'Oroscopo del 28 ottobre.

Oroscopo di giovedì 28 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarà facile vivere serenamente il vostro rapporto di coppia. Ci saranno delle situazioni che vi allarmeranno e che vi spingeranno a compiere gesti avventati. La cosa migliore sarà discuterne con il partner, ma preferirete provare prima altre alternative.

Toro: avrete bisogno di prendere le distanze dalla routine quotidiana e dal caos cittadino. Inizierete a riflettere sull'idea di prendervi una breve vacanza e di partire alla scoperta di luoghi sconosciuti. Questo pensiero vi elettrizzerà a tal punto da volerne parlare con la persona amata.

Gemelli: avrete la sensazione di non riuscire a ragionare con razionalità. Vi farete pilotare da sentimenti poco gestibile come la rabbia e la gelosia.

Questo potrebbe portare delle fratture con le persone che vi saranno accanto. L'oroscopo di domani consiglia di provare a mitigare le vostre reazioni.

Cancro: sarà una giornata serena, senza imprevisti o cambiamenti particolari. Frequenterete i vostri amici, darete il massimo sul posto di lavoro e inizierete a pensare ai prossimi obiettivi.

Il rapporto con la famiglia sarà positivo e riuscirete a lasciarvi alle spalle gli ultimi battibecchi.

Previsioni zodiacali del 28 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: Cupido renderà la giornata di domani spettacolare. Il legame con il partner sarà caratterizzato da un feeling indissolubile. Vi divertirete a immaginare un possibile futuro insieme e a fare un elenco di tutto ciò che vorrete realizzare.

Inoltre, potrete godere di una vita sociale stabile e colma d'affetto.

Vergine: il lavoro vi metterà sotto pressione, ma non vi tirerete indietro. Sarete pronti a prendervi le vostre responsabilità e a sacrificare parte del tempo libero per terminare tutte le mansioni che vi saranno assegnate. Il partner, però, potrebbe non vedere di buon occhio questa situazione.

Bilancia: tenderete a farvi influenzare facilmente da chi vi sarà attorno. Affronterete un momento di fragilità e questo vi renderà piuttosto insicuri. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a ritrovare voi stessi. Sarà fondamentale ripartire dalle vostre passioni.

Scorpione: sarete un vulcano di idee. La vostra creatività si rifletterà sul lavoro e vi aiuterà a terminare i progetti che avete in corso.

Il rapporto con gli amici andrà a gonfie vele e avrete anche la possibilità di sfruttare nuove occasioni. Attenzione, però, a non dare corda alle compagnie sbagliate.

Astrologia di domani 28 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete nulla da invidiare ai vostri colleghi di lavoro. Le idee che proporrete saranno molto valide e vi metteranno in buona luce agli occhi del capo. Il partner farà un piccolo passo in avanti verso di voi per provare ad attutire i vostri contrasti. Prima di andare a dormire, potreste ricevere un regalo inaspettato.

Capricorno: non riuscirete a essere completamente sinceri con il partner. Ci saranno delle questioni di cui non sarete ancora pronti a parlare.

Per fortuna, la persona amata non vi farà alcuna pressione e attenderà i vostri tempi. Cercherete il sostegno della famiglia, ma ne rimarrete delusi.

Acquario: sarete molto dolci con la persona amata. Le presterete tutte le attenzioni possibili e proverete a parlarle a cuore aperto. Sarete pronti a mettervi in discussione pur di renderla felice. Il lavoro vi metterà alla prova, ma vi riserverà anche emozionanti sorprese: potrebbe essere il momento giusto per accettare un cambiamento.

Pesci: proverete a vivere la vostra vita sociale nel migliore dei modi. Sarete contenti delle vostre amicizie, ma cercherete il modo di conoscere persone nuove. Avrete bisogno di nuovi stimoli e di ambienti lontani dalla vostra zona di comfort. Per fortuna, vi sentirete a vostro agio in qualsiasi situazione.