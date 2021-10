Nella giornata di mercoledì 27 ottobre si sono svolte le registrazioni della settima puntata di Amici, che andrà in onda in televisione domenica 31 ottobre. In studio, inoltre, sono stati presenti come ospiti Michele Bravi e Giuseppe Zeno, mentre Nek ha fatto la classifica dei cantanti ed Ale, essendo ultima, andrà in sfida nella prossima puntata. Inoltre, Carola non ha ballato e non è stato spiegato il motivo per cui non si è esibita. Invece, Dario ha vinto la prova Tim settimanale, mentre Mattia, che era stato messo in sfida da Raimondo Todaro, ha vinto.

Amici, anticipazioni puntata del 31 ottobre: tutti gli allievi confermati

Nel corso della registrazione di Amici di mercoledì 27 ottobre, ci sono state le esibizioni in studio dei ragazzi e le sfide lanciate nelle puntate precedenti dagli insegnanti dei concorrenti del talent. Nella settima puntata della trasmissione di Maria De Filippi, che andrà in onda domenica 31 ottobre, non ci sarà nessuna eliminazione, perché tutti i ragazzi sono riusciti a mantenere il banco, continuando la loro corsa verso il serale.

Amici, settima puntata: Nek in studio, Ale ultima in sfida

Secondo l'insindacabile giudizio del cantante di "Laura non c'é", Ale è risultata ultima in classifica. Sul podio di Nek sono saliti Rea, Luigi ed Alex, seguiti da Albe, Tommaso, Lda-Simone, Nicol.

Dal momento che Ale è stata la meno preferita dal giudice, l'allieva del programma di Canale 5 dovrà affrontare una sfida, per potere conservare la maglia e il banco di Amici.

Amici, puntata del 31 ottobre: Carola non si esibisce

Stando alle anticipazioni trapelate sul web, inoltre, nel corso della registrazione di mercoledì 27 ottobre, gli ospiti della settima puntata di Amici sono stati Michele Bravi e Giuseppe Zeno.

Durante le riprese, a differenza della precedente puntata in cui c'è stato un "momento coppie" riguardo ai flirt nati nella nuova edizione del talent show e il ritorno di fiamma fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 31 ottobre, non ci sarà spazio per le storie d'amore. In base alle indiscrezioni sulle riprese, la ballerina Carola non si è esibita e non è stata spiegata la motivazione per cui non ha danzato.

Per quanto riguarda gli altri alunni: Dario è riuscito a vincere la prova Tim della settimana, mentre Mattia, che era stato messo in sfida da Raimondo Todaro, ha vinto. Anna Pettinelli, inoltre, ha rivelato che il titolo del nuovo singolo di Luigi è "Muro". Non resta che attendere la messa in onda della settima puntata di Amici, per scoprire che altre novità saranno successe in studio durante la registrazione.