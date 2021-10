Puntata di Amici senza lacrime o dispiaceri quella che è stata registrata mercoledì 27 ottobre: le anticipazioni che arrivano direttamente da chi era in studio, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato, anzi c'è stata addirittura un'apprezzata new entry. Christian, Mattia, Tommaso e Guido hanno vinto le loro sfide, mentre tutti i cantanti si sono dovuti cimentare con una prova giudicata da Nek. Gli ospiti del giorno, invece, sono stati Michele Bravi per la musica e Giuseppe Zeno per la recitazione.

Aggiornamenti sulla classe di Amici

Si è da poco conclusa la registrazione dello speciale di Amici che sarà trasmesso in televisione domenica 31 ottobre.

In rete già circolano le prime anticipazioni di quello che è successo in studio, compresi gli esiti delle quattro sfide che i ragazzi hanno dovuto affrontare per rimanere nella scuola.

I ballerini Guido, Mattia (per lui una sfida immediata) e Christian (valutato da Garrison) sono riusciti a battere i loro avversari e hanno ripreso posto nella classe.

Anche il cantante Tommaso ha convinto il giudice esterno, che lo ha preferito allo sfidante.

Nessun allievo del cast, dunque, è stato eliminato oppure messo in discussione nel corso della puntata che Maria De Filippi ha condotto mercoledì 27 ottobre, ovvero qualche giorno prima della messa in onda su Canale 5.

Prove speciali negli studi di Amici

Sempre nel corso della registrazione di Amici di oggi pomeriggio, tutti i cantanti sono stati messi alla prova.

Come accade ormai da qualche settimana a questa parte, anche nelle scorse ore gli allievi della categoria canto si son dovuti misurare con una gara giudicata e valutata da un ospite speciale, Nek.

L'artista ha ascoltato le interpretazioni che gli allievi hanno fatto su dei brani d'amore (ai quali hanno anche potuto aggiungere dei loro pensieri sull'argomento, magari rivolti a qualcuno che amano) e poi ha espresso dei pareri e dato consigli.

Maria De Filippi, poi, ha giocato con i "maschietti" del cast chiedendo alle prime file del pubblico di eleggere il più bello di quest'anno: la classifica stilata dalle fan vede al primo posto Mattia, al secondo Alex e al terzo LDA.

Tra gli altri ospiti della puntata che sarà trasmessa domenica in tv, ci sono anche Michele Bravi e Giuseppe Zeno, che però, non hanno partecipato alle prove richieste dalla produzione.

Una nuova cantante incanta ad Amici

Tra le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di Amici, una in particolare ha colpito i fan: la produzione ha promosso una ragazza che si è presentata ai casting. Senza passare per sfide o confronti, Sissy è diventata una titolare di canto della scuola ed ora spetterà a lei scegliere il professore dal quale farsi seguire nelle prossime settimane (si dice che quest'artista sia molto forte, tant'è che gli addetti ai lavori l'hanno voluta far entrare di diritto nella classe).

Tornando alla prova che Nek è stato chiamato a giudicare, i cantanti si sono misurati con cover d'amore e la classifica che è venuta fuori è la seguente: Rea prima, Luigi secondo, Alex terzo, Albe quarto, Tommaso quinto, LDA e Simone sesti a pari merito, Nicol settima e Ale ultima.

La giovane che non ha convinto meno, la prossima settimana dovrà affrontare una sfida per ribaltare il giudizio negativo che ha ricevuto.

Il cantautore Alex, inoltre, oggi ha eseguito un compito che Rudy gli aveva assegnato qualche giorno fa. Il ragazzo ha proposto un medley per dimostrare di non essere mono espressivo e, aiutato dal coreografo Spillo, è riuscito a convincere sia la sua professoressa Lorella Cuccarini che lo scettico Zerbi, che gli ha fatto i complimenti.