Potrebbero esserci grosse novità in arrivo per Sangiovanni: dopo il secondo posto ad Amici 20, subito dietro la fidanzata Giulia Stabile, la carriera del cantante è decollata ma adesso ci sarebbe un nuovo progetto ad attenderlo. Sangio potrebbe diventare l'attore protagonista di una Serie TV: a lanciare la notizia è stato il settimanale Vero, che non ha rivelato né il tipo di progetto che lo vedrebbe coinvolto né il ruolo che dovrebbe ricoprire. Se la notizia fosse confermata si tratterebbe di certo di un altro passo importante per la strada lavorativa del giovane vicentino.

Un ruolo da protagonista per il cantante

La notizia ha colto tutti di sorpresa ma a quanto pare Sangiovanni potrebbe diventare il volto di una serie tv di cui ancora non si conosce alcun particolare. Dopo aver lanciato il suo ultimo singolo Raggi gamma, il cantante rivelazione di Amici 20 sarebbe pronto ad approdare sul piccolo schermo. L'indiscrezione non ha ricevuto né conferme né smentite dal diretto interessato. Visto, però, l'enorme successo riscosso dal ragazzo tra i suoi coetanei e non solo, non solo per la sua musica ma anche per i messaggi profondi che non manca mai di lanciare a chi lo segue non pare strano che una produzione abbia deciso di puntare su di lui.

L'unica informazione sul progetto che coinvolgerebbe Sangiovanni è che potrebbe essere trasmesso su Sky all'inizio del prossimo anno.

Il cantautore deciderà di far convivere la sua arte con questa nuova esperienza? Nel passato, già altri cantanti passati dalla scuola di Amici si sono cimentati nel ruolo di attori. Emma Marrone, ad esempio, ha recitato nel film di Gabriele Muccino , 'Gli anni più belli', mentre Elodie ha preso parte alla pellicola 'Ti mangio il cuore'.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'enigmatico post di Sangiovanni

La carriera di Sangiovanni senza dubbio sta conoscendo un momento d'oro: l'artista ha accumulato 16 dischi di platino e il suo tour estivo è stato sold-out in quasi tutte le date. A far pensare che qualcosa di nuovo bolle in pentola, poi, ci ha pensato ieri il cantante stesso. Un post su Instagram commentato solo con alcune emoticon lascia presagire che presto verrà annunciato un nuovo progetto.

Giulia Stabile, anche lei impegnata in altri progetti oltre che con il ballo, ha poi lasciato un messaggio di risposta: anche questo è criptico poiché formato solo da latri emoticon.

Infine, Sangiovanni, accrescendo la curiosità dei fan, ha chiesto retoricamente alla fidanzata se lei sapesse qualcosa in merito. I follower, ieri, hanno pensato all'uscita del nuovo disco che lui stesso ha ammesso essere già pronto, ma adesso alla luce dell'indiscrezione di Vero, non è escluso che oltre che con la sua musica, Sangio non sia pronto a stupire il suo pubblico mettendosi alla prova come attore.