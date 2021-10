Prosegue l'appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip 6 e per la serata di venerdì 15 ottobre è in programma una nuova puntata su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Alfonso Signorini traghetterà gli spettatori e il pubblico del reality show in una nuova lunga diretta che sarà caratterizzata anche dall'eliminazione di uno dei concorrenti, che si ritroverà costretto a lasciare il reality show per volere del pubblico da casa.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6 del 15 ottobre: ecco chi è a rischio eliminazione

Nel dettaglio le anticipazioni riguardanti la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, che sarà trasmessa venerdì 15 ottobre in prime time alle 21:45 circa su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il risultato del televoto di questa settimana.

Come di consueto, nella puntata del venerdì sera si procederà con l'eliminazione definitiva di uno dei "vipponi" finiti al ballottaggio.

I tre concorrenti che rischiano di essere fatti fuori dal programma sono Raffaella Fico, Davide Silvestri e Amedeo Goria.

In questi giorni gli spettatori e fan del Grande Fratello Vip 6 stanno esprimendo la loro preferenza: dovranno decidere chi salvare e quindi a chi far proseguire il percorso in casa.

Raffaella o Davide potrebbero essere eliminati dal GF Vip del 15 ottobre

Il meno votato, invece, sarà il concorrente che dovrà abbandonare per sempre il reality show, rinunciando così alla possibilità di vincere il premio finale messo in palio dalla produzione.

Chi sarà l'eliminato di questa settimana?

Raffaella o Davide potrebbero avere la peggio rispetto al giornalista Goria, che la scorsa settimana ha tenuto banco in puntata per la notizia della presunta gravidanza della sua fidanzata Vera? La risposta nel corso della diretta di venerdì sera.

Come di consueto, nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6 di venerdì 15 ottobre, ci sarà spazio anche per l'analisi degli ultimi avvenimenti che ci sono stati all'interno della casa di Cinecittà.

Nuovi scontri nella casa del GF Vip 6

Occhi puntati in primis sullo scontro che c'è stato tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Le due vippone si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti e Raffaella ha accusato l'ex volto di Uomini e donne di averle lanciato addosso un bicchiere che poteva farle davvero male.

Riflettori ben puntati anche sul percorso di Lulù e Manuel.

Sebbene la principessina avesse fatto presente la sua decisione di tenersi lontana da Bortuzzo, non ha rispettato la parola data e, nel corso delle ultime ore, è tornata ad avvicinarsi nuovamente al nuotatore, chiedendogli una seconda chance.