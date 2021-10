Dopo quattro settimane di covivenza "forzata" al GFVip, stanno nascendo le prime simpatie: Gianmaria Antinolfi ha ammesso di essere interessato a Sophie Codegoni. L'ex tronista di Uomini e donne, invece, parlando con Miriana ha confidato di non vedere il 36enne campano come un suo futuro fidanzato.

La confessione di Antinolfi

Durante la settimana, Sophie e Gianmaria si sono avvicinati pericolosamente. Per questo motivo, nella nona puntata del Reality Show, il 36enne è stato messo al corrente di un video-messaggio da parte della sua attuale compagna Greta.

Quest'ultima ha invitato il compagno a portarle rispetto e lo ha messo al corrente che ad ogni azione corrisponde una reazione.

Parlando con Aldo Montano e Giucas Casella, il 36enne ha ammesso di avere le idee confuse. A quel punto, il campione olimpico ha rimproverato il coinquilino: "Non mi piace questo comportamento". Secondo Aldo, Gianmaria dovrebbe essere chiaro. Incalzato da Montano, Antinolfi ha deciso di vuotare il sacco: "Sono interessato a Sophie". Inoltre, il diretto interessato ha spiegato di essersi preso qualche giorno di riflessione perché è una persona molto riservata che non ama mettere la sua vita privata in piazza.

Codegoni rifila due di picche a Gianmaria

Mentre Gianmaria Antinolfi si confidava con Aldo Montano e Giucas Casella, Sophie Codegoni ha fatto il punto della situazione con Miriana Trevisan.

Scendendo nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di avere vissuto l'avvicinamento al 36enne campano come un "gioco pulito". La 19enne ha descritto la vicinanza a Gianmaria come un semplice flirt, ma non un'interesse vero e proprio. Sulla base di quanto dichiarato, Sophie ha affermato: "Lui non è il mio tipo".

Codegoni ha fatto sapere di non avere più intenzione di partecipare a questo "gioco". Inoltre, ha fatto sapere a Miriana che Gianmaria non è il suo uomo ideale neanche dal punto di vista caratteriale: "Non lo vedrei mai come ipotetico fidanzato". A detta della gieffina, l'ex di Belen Rodriguez non riuscirebbe mai a prendere la situazione in mano.

Infine, Sophie ha confidato di avere sempre frequentato uomini più grandi di lei per un motivo ben preciso: "A me piacciono uomini con un carattere forte, sennò me li mangio".

Il commento di alcuni 'vipponi'

Gianmaria Antinolfi si è confidato anche con Alex Belli. Quest'ultimo, dopo avere ascoltato il 36enne, si è sentito di dargli un consiglio: "Dovresti prendere una posizione su Greta". A detta dell'attore, Antinolfi dovrebbe avere il coraggio di lasciare la sua compagna in diretta. Miriana Trevisan, invece, ha spiegato che secondo lei Gianmaria è molto interessato a Sophie Codegoni. Inoltre, la showgirl si è detta convinta che il 36enne quando s'innamora di una donna tira fuori il suo carattere.

A tal proposito, Miriana ha riportato l'esempio del corteggiamento di Gianmaria a Soleil: "L'ha seguita e l'ha corteggiata".

Con tutta probabilità, Signorini tratterà l'argomento nella decima puntata del GFVip.