Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, il modello pugliese potrebbe fare la proprosta di matrimonio alla sua compagna Giulia Salemi in occasione dell'ultima puntata dello show condotto da Carlo Conti.

I rumors

La coppia formata da Giulia e Pierpaolo (Prelemi per i fan) è nata un anno fa, nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante le malelingue, i due ex gieffini proseguono la relazione a gonfie vele e sognano di mettere su famiglia. Stando a quanto riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'ex velino di Striscia la Notizia potrebbe sorprendere la sua fidanzata.

Da quanto si apprende, Pretelli potrebbe chiedere la mano della sua "Giulietta" nell'ultima puntata di Tale e Quale Show: "Appena avrà finito l'impegno di lavoro". Ovviamente, si tratta solo di supposizioni, in quanto non c'è nulla di confermato da parte del diretto interessato. Tuttavia, in più interviste il modello pugliese ha confermato di sognare un futuro con la modella italo-persiana.

La coppia è più unita che mai e il loro rapporto si basa sulla fiducia reciproca e sul sostegno di uno nei confronti dell'altro. Ogni venerdì, Giulia invita i suoi followers a seguire Pretelli nell'impegno televisivo con Carlo Conti e chiede di votarlo. Dal canto suo, Pierpaolo - quando possibile - segue la sua compagna nella rubrica GFVip Party.

Il passato di Pierpaolo e Giulia

Pierpaolo Pretelli, prima di incontrare Salemi, era impegnato con Ariadna Romero, dalla quale ha avuto un bambino di nome Leonardo. Giulia invece, nella casa più spiata d'Italia era stata fidanzata con Francesco Monte. Terminata la relazione con il modello ed ex tronista di Uomini e Donne, l'influencer italo-americana aveva trovato difficoltà ad intraprendere una nuova love story.

In principio, i genitori di Pretelli sembravano non accettare la storia con la modella italo-persiana. Successivamente, però, si sono ricreduti. Oggi, Pierpaolo e Giulia formano una coppia e hanno progetti in grande per il loro futuro.

Pierpaolo Pretelli ha vinto la puntata di Tale e Quale Show venerdì 9 ottobre

Dal punto di vista professionale, sia Pierpaolo che Giulia non possono lamentarsi: entrambi, dopo la partecipazione al GFVip, hanno avuto numerose proposte di lavoro.

Per quanto riguarda il modello pugliese, il giovane ha accettato di partecipare a Tale e Quale Show, un programma piuttosto impegnativo. Durante la puntata di venerdì 9 ottobre, l'ex gieffino ha interpretato Clementino, piazzandosi sul primo gradino del podio. Nelle precedenti puntate, Pretelli è dovuto essere "tale e quale" ad Achille Lauro e Ricky Martin.