Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono la coppia del Grande Fratello Vip 5 che lo scorso anno ha fatto sognare milioni di spettatori. Il loro amore ha tenuto banco all'interno della casa di Cinecittà e continua a essere al centro dell'attenzione del momento. I due, in questo inizio di stagione televisiva autunnale, sono impegnati con due nuovi progetti molto importanti che li vedranno protagonisti sul piccolo schermo. Eppure non potranno sostenersi a vicenda come vorrebbero e, in particolar modo Giulia non potrà essere al fianco del suo fidanzato.

Il debutto di Pierpaolo Pretelli nel cast di Tale e Quale Show 2021

Nel dettaglio, da venerdì 17 settembre Pierpaolo Pretelli debutterà nel cast di Tale e Quale Show 2021, il fortunato varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti e dedicato alle imitazioni di personaggi famosi.

Un traguardo importante per Pierpaolo, reduce dalla stagione trionfante nel reality show di Alfonso Signorini, dove si è piazzato al secondo posto, "sconfitto" al rush finale dal vincitore Tommaso Zorzi.

Un debutto molto atteso dai fan dell'ex velino di Striscia la notizia che attendono con trepidazione di vederlo all'opera in questa nuova avventura, dove però non potrà contare sul sostegno in studio della sua fidanzata Giulia Salemi. La bella influencer italo-persiana dallo scorso lunedì è impegnata al timone del Grande Fratello Vip Party, il talk show sul reality show Mediaset, in onda in streaming ogni lunedì e venerdì sera, prima della puntata serale su Canale 5.

Ecco perché Giulia Salemi non sarà al fianco del fidanzato Pierpaolo

Giulia conduce il programma con Gaia Zorzi dalle 20:45 alle 22 circa, in rigorosa diretta streaming: tale impegno la costringerà a "tradire" il suo fidanzato Pierpaolo. Molti fan, infatti, speravano di poterla vedere nello studio di Tale e Quale Show 2021, pronta a sostenere il suo fidanzato, visto che normalmente tra il parterre di ospiti del programma ci sono anche amici e familiari dei concorrenti in gara.

Salemi, però, complice il suo impegno con il Grande Fratello Vip 6, non potrà stare negli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma, per sostenere l'amato Pierpaolo.

Nel cast del nuovo Tale e Quale Show anche Stefania Orlando

In attesa di scoprire se nel corso delle varie puntate previste, Giulia riuscirà a fare un'irruzione anche nello show di Rai 1, tra i concorrenti di questa undicesima stagione del varietà condotto da Carlo Conti spicca anche il nome di Stefania Orlando.

Anche la showgirl e conduttrice tv, dopo l'avventura al GF Vip 5, metterà in mostra le sue doti artistiche nel programma del venerdì sera Rai, da sempre campione di ascolti del prime time.