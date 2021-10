Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera bavarese ideata da Bea Schmidt da lunedì 8 a domenica 14 novembre raccontano che Andrè resterà a Bichlheim mentre Leentje tornerà in Olanda da sola. Cornelius, invece, ascolterà il piano di Erik e Ariane per rovinare i Saalfeld, nel frattempo Vanessa accuserà Max di essere un bugiardo. Cornelius, inoltre, invierà una lettera minatoria a Erik, mentre Cornelia offrirà a Rosalie il suo sostegno per l'asta di beneficenza.

Christoph, infine, donerà alcuni suoi dipinti per l'asta e Holle vivrà un incidente con un insolito quadro.

Le trame tedesche di Sturm der Liebe dall'8 al 14 novembre anticipano che André capirà di non poter abbandonare il Fürstenhof, quindi, lo chef deciderà a malincuore di rimanere a Bichlheim e far partire Leentje per l'Olanda da sola.

Erik e Ariane, al contempo, confabuleranno sull'ennesimo piano per annientare i Saalfeld, ma la coppia dark non saprà che ad ascoltare la loro conversazione ci sarà Cornelius.

Shirin ringrazierà Max per averle confessato della scommessa

Le anticipazioni bavaresi della fiction daily da lunedì 8 a domenica 14 novembre rivelano che Shirin avvertirà il desiderio di ringraziare Max per essere stato onesto nei suoi confronti confessandole la storia della scommessa.

Anche qui, però, ci saranno delle orecchie tese ad ascoltare la conversazione, ovvero quelle di Vanessa.

La schermitrice, una volta udite le parole di Ceylan, darà di matto accusando Richter di essere un bugiardo.

Shirin, successivamente, chiederà lumi a riguardo al fitness trainer.

Cornelius invierà una lettera minatoria a Erik

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore sino al 14 novembre riportano che Cornelius, al fine di condannare Erik e metterlo sotto pressione, invierà a quest'ultimo una lettera minatoria.

La coppia dark si spaventerà una volta letta la missiva e, con lo scopo di nascondere le prove incriminanti contro il fratello di Florian, cercherà un nascondiglio lontano da occhi indiscreti.

Impegnati a nascondere le prove, però, Kalenberg e Vogt si renderanno conto di essere spiati dalla fotocamera del laptop, sospettando che dietro ciò ci sia Starnberg.

Erik impedirà a Cornelius di andare alla polizia

Le trame bavaresi della soap opera dall'8 al 14 novembre svelano che il marito di Selina riuscirà a intimorire Erik.

Vogt, nonostante sia sotto pressione, impedirà a Cornelius di andare a denunciarlo alla polizia.

Ariane, intanto, si lancerà in un ricatto nei riguardi di Maja per ottenere le prove incriminanti di Erik.

Cornelia, nel mentre, offrirà a Rosalie il suo supporto per l'asta di beneficenza che avrà luogo tra qualche settimana nel lussuoso hotel.

Christoph, infine, donerà alcuni dei suoi quadri per l'asta, mentre Cornelia avrà uno strano incidente a causa di un insolito dipinto.