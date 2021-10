Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:35 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily bavarese per il mese di novembre raccontano che Ariane metterà momentaneamente in secondo piano l'ossessione per Christoph per concentrare le proprie attenzioni su Robert. Kalenberg, quindi, perderà la testa per l'albergatore e tenterà in ogni modo di separare l'uomo dalla fidanzata Cornelia. Il figlio di Werner e Ariane, infine, verranno rapiti da due malviventi decidendo, di comune accordo, di collaborare per riuscire a liberarsi.

Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe per il prossimo mese rivelano che la trama sentimentale della soap sarà perlopiù incentrata su Ariane, Robert e Cornelia.

La dark lady, oramai da tempo concentrata nel gettare in rovina Christoph, deciderà di cambiare il proprio obiettivo concentrandosi sul figlio di Werner.

A differenza dell'ossessione malevola espressa da Kalenberg nei riguardi del padre di Tim, in questo caso la donna virerà le proprie attenzioni su Robert al solo scopo di conquistare il cuore dell'albergatore.

Ariane tenterà in diversi modi di far separare Cornelia e Robert

Le trame bavaresi della fiction daily per il mese di novembre riportano che Ariane perderà la testa per Robert, ma l'astuta donna sarà ben conscia che per avere più chance di far breccia nel suo cuore servirà mettere fuori gioco Cornelia.

A tal proposito, la dark lady deciderà di ordire un sofisticato piano per fare credere a Holle e Saalfeld della possibilità che siano consanguinei.

Al sol pensiero di essere fratello e sorella, a causa di una delle diverse amanti di Werner, i due fidanzati decideranno di troncare la loro relazione sentimentale.

Non contenta di ciò, Ariane escogiterà l'ennesimo piano per allontanare ancora di più Cornelia dalle loro vite. Kalenberg, difatti, inscenerà per due volte il tentato suicidio di Holle, riuscendo a fare rinchiudere la madre di Benni in una clinica psichiatrica.

Due malviventi rapiranno Robert e Ariane

Gli spoiler tedeschi di Tempeste d'amore per il mese di novembre svelano che due misteriosi malviventi rapiranno Robert e Ariane.

L'albergatore e la dark lady, quindi, si sveglieranno immersi nel bosco, ben consci che saranno costretti a collaborare l'un l'altro per uscire sani e salvi da quella situazione pericolosa.

Tale terribile parentesi che i due condivideranno, infine, parrà far crescere anche l'intimità del loro rapporto.

Che ci sia lo zampino proprio di Ariane dietro questo surreale rapimento?