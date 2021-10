Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera tedesca creata da Bea Schmidt raccontano che Vanessa paleserà a Max la voglia di avere dei figli, ma Richter dirà alla schermitrice di aver bisogno di un po' di tempo per pensarci. Al Fürstenhof, intanto, arriverà Elsa, donna affascinante che dimostrerà da subito interesse per il fitness trainer, tanto che i due passeranno la notte assieme. Gerry, invece, litigherà con Max dopo averlo visto flirtare con la new entry, mentre Richter nasconderà il suo tradimento e chiederà a Vanessa di sposarlo.

Le trame della fiction daily bavarese anticipano che la storia d'amore tra Vanessa e Max è avanzata sinora sui binari dell'instabilità, considerando che i due giovani hanno dovuto fare i conti con diversi tira e molla.

Le insidie sentimentali, però, non saranno affatto finite per la coppia, specialmente da quando la schermitrice paleserà al fitness trainer la voglia di avere dei figli con lui.

Mettere in cantiere un erede non sarà tra le priorità momentanee di Richter, sebbene il ragazzo fingerà di esserne interessato e dirà alla fidanzata di aver bisogno di un po' di tempo per pensarci.

Le bugie hanno le gambe corte e anche questa non farà eccezione, difatti Sonnbichler non ci metterà molto a scoprire la verità a riguardo e ciò metterà a rischio il legame già traballante della coppia.

Max tradirà Vanessa con Elsa

Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe rivelano che al Fürstenhof giungerà un'affascinante donna di nome Elsa, la quale dimostrerà sin da subito un notevole interesse per Max.

Ci vorrà ben poco prima che Richter e la new entry entrino in intimità e al giovane la situazione sfuggirà di mano.

Max ed Elsa, difatti, trascorreranno la notte assieme.

Gerry li vedrà flirtare e si affretterà nel richiamare il fratello per aver tradito la donna che dice di amare con enorme leggerezza. Max, com'è successo anche in passato, ha un rapporto complicato con la verità e, quindi, sarà più che mai intenzionato a non svelare la sua scappatella a Vanessa.

Max chiederà a Vanessa di sposarlo

Gli spoiler bavaresi di Tempesta d'amore riportano che malgrado le rimostranze di Gerry, Max non solo ometterà il non trascurabile particolare di aver tradito la fidanzata ma, come se no bastasse, chiederà alla stessa di sposarlo.

Sonnbichler, ignara di tutto, accetterà entusiasta di convolare a nozze con Richter ma ben presto si renderà conto che qualcosa non torna.