Proseguono le nuove puntate Il Paradiso delle Signore su Rai 1 e le anticipazioni si concentrano sulle bugie di Giuseppe, che presto verranno scoperte da Agnese. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, dove vengono poi caricate le repliche di tutti gli episodi. Di seguito, la trama dettagliata di mercoledì 3 novembre 2021.

Giuseppe non ha più un soldo: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Petra sta ricattando Giuseppe e chiede continuamente soldi, perché "la vita in Germania è cara". Se non esaudirà le sue pressanti richieste, dirà tutto ad Agnese e rovinerà il loro matrimonio ricucito con tanta fatica.

Il signor Amato ha ormai il conto in rosso e non c'è più uno spicciolo sul suo libretto dei risparmi.

Agnese ha scoperto tutto ma, prima di puntare il dito contro il marito, vuole essere certa che sia davvero il responsabile degli ammanchi e che non si tratti di un errore della banca. In fondo, la signora Amato non smette di voler credere a tutti i costi alla buona fede di Giuseppe, per il quale ha rinunciato al suo grande amore per Armando.

Don Saverio scopre la verità su Giuseppe

Come raccontano le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, il buon Don Saverio viene a scoprire che Amato ha fatto fuori tutti i soldi depositati con tanta fatica sul suo libretto dei risparmi.

Il prete capisce immediatamente che Giuseppe sta nascondendo qualcosa e così lo sprona a essere sincero con Agnese e confessarle il vero motivo per il quale ha perso tutti i soldi.

Amato, tuttavia, non ci pensa nemmeno lontanamente: il suo segreto dovrà rimanere sepolto.

Vittorio capisce che Tina gli ha mentito, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Paola ha dovuto lasciare il posto per proseguire con tranquillità la sua gravidanza difficile. Al grande magazzino c'è dunque un posto vacante. Saputa la novità, Gemma si prepara per le selezioni, certa di superarle brillantemente.

Sarà lei la nuova Venere?

Infine, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata che andrà in onda mercoledì 3 novembre 2021 su Rai 1 raccontano che Vittorio continuerà a indagare sul nastro consegnato da Tina. Conti ha capito che la voce non è la sua, ma chi ha cantato al suo posto?

Vittorio, ansioso di scoprire la verità, dice a Beatrice di fare delle ricerche in sala di registrazione, in modo da arrivare al bandolo della matassa.

Tina è sempre più ansia: oltre a non sapere se guarirà, dovrà affrontare prima o poi Conti e confessargli di aver fatto cantare Anna al suo posto. La giovane Amato non avrebbe mai voluto tradire la fiducia di Vittorio, ma le circostanze l'hanno spinta a mentire per non deluderlo.