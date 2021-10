Sono stati sufficienti alcuni like di Sangiovanni ai post del profilo Instagram di Mariasole Pollio per scatenare il Gossip intorno ai due giovanissimi. Sui social, in particolare su Twitter, si è diffusa la voce di un possibile flirt in corso tra i due, che ha fatto storcere il naso alle sostenitrici di Giulia Stabile, fidanzata del cantante di Amici 20. Avendo aperto il box delle domande sul suo profilo Instagram, Mariasole, alla quale solo qualche giorno fa era stato affibbiata una frequentazione con Deddy, ha dovuto rispondere alla domanda di un utente che, in maniera diretta, le chiedeva di esporsi sull'argomento.

L'attrice ha prontamente smentito le insinuazioni.

Nessun flirt in corso tra Sangiovanni e Maria Sole

Nonostante sia iniziata una nuova edizione di Amici, che ha visto nascere già le prime 'amicizie speciali' tra gli alunni, continua a restare alta l'attenzione per la coppia formata da Sangiovanni e Giulia Stabile. I due appaiono sempre più uniti ed innamorati, tanto che gli ultimi messaggi che i due si sono scambiati sotto i rispettivi profili social confermano che tra di loro le cose vanno a gonfie vele. Nonostante ciò, alcuni utenti del web hanno fatto notare che il cantane ha lasciato diversi like sotto i post di Mariasole Pollio. Tanto è stato sufficiente per far gridare al tradimento da parte di Sangio nei confronti della ballerina.

Ad essere chiamata in causa, a tal proposito, è stata proprio l'attrice diciottenne che ha dovuto rispondere alla domanda di un follower che chiedeva di dire la sua sulla questione. 'Dicono in giro che tu e Sangiovanni state insieme, puoi smentire per non far soffrire Giulia?', ha scritto un utente. La risposta della ragazza è giunta diretta: Mariasole in modo abbastanza duro ha chiesto ai fan di smetterla con queste falsità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attrice si difende dal 'chiacchiericcio' inutile

'A volte mi scrivete cose che non hanno senso', ha detto Pollio, aggiungendo che anche quando aveva 14 anni doveva difendersi dalle cattiverie, ma adesso è molto più forte per poter replicare. 'Lasciate pure in pace questi due ragazzi, belli, giovani e talentuosi', ha proseguito poi visibilmente stizzita.

Mariasole ha infine chiesto di allontanare da lei questo chiacchiericcio che la disturba molto e non le appartiene. Insomma, la risposta della ragazza pare non lasciare alcun dubbio agli haters.

Ciò basterà per zittire il gossip? Nel frattempo, Sangiovanni e Giulia Stabile sono rimasti in silenzio, magari con la speranza che prima o poi questo gossip che gravita intorno alla loro coppia venga definitivamente cancellato. Entrambi sono sempre più impegnati dal punto di vista lavorativo e nel tempo libero, lontani dai social, si godono il loro giovane amore.