Lunedì 1 novembre riparte l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda come sempre alle ore 14:45 circa. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse fino al 5 novembre 2021, rivelano che ci saranno un po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul cavaliere Biagio che si ritroverà al centro delle polemiche dopo che deciderà di fare il conto dei soldi spesi per le sue ex dame.

Anticipazioni Uomini e donne, puntate 1-5 novembre 2021

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne previste nella settimana 1-5 novembre 2021, rivelano che Biagio avrà un duro sfogo con la redazione del dating show di Maria De Filippi, ammettendo di essere deluso e di sentirsi sfruttato e usato dalle dame che ha avuto modo di conoscere nel corso di questi mesi.

A tal proposito, Biagio ha scelto di fare il conto dei vari soldi spesi in questi mesi per poter portare a cena fuori le varie dame, ma anche i soldi spesi per i vari aperitivi e per i gelati che ha pagato alle donne con cui sperava potesse nascere una relazione stabile.

Un gesto che, ovviamente, non è passato inosservato in trasmissione e che ha scatenato non poche polemiche. Le ex dame di Biagio, infatti, si sono scagliate contro il cavaliere accusandolo di essere stato poco elegante.

Biagio porta il conto dei soldi spesi per le ex dame

Addirittura, la dama Rosy ha puntato il dito contro Biagio, svelando che il cavaliere durante le loro uscite andava raccattando in giro gli scontrini, per poi portarli alla redazione del programma di Maria De Filippi, così da poter ottenere il rimborso spese.

Insomma una situazione decisamente "imbarazzante" per Biagio ma anche per le sue ex dame che si sono risentite per le sue dichiarazioni e soprattutto per il conto che ha fatto dei soldi spesi per poterle portare a cena fuori.

E poi ancora gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso della settimana 1-5 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma Galgani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma viene lasciata e sbotta: anticipazioni Uomini e donne 1-5 novembre

La dama torinese si ritroverà a fare i conti con l'addio da parte del cavaliere Costabile che deciderà di mettere una pietra sopra al loro rapporto.

Come se non bastasse, poi, Gemma dovrà anche discutere con la dama del trono over Dominique, la quale tirerà in ballo anche Giorgio Manetti, l'ex fidanzato della dama torinese.

La reazione di Gemma, a quel punto, non sarà affatto delle migliori: la dama sbotterà duramente nel momento in cui sentirà pronunciare il nome del suo ex Giorgio.

Occhi puntati anche su Andrea Nicole che, in queste nuove puntate di U&D in onda fino al 5 novembre, ammetterà di voler fare delle esterne diverse per conoscere meglio i suoi pretendenti, dato che ad oggi continua ad avere molti dubbi sul conto dei ragazzi che stanno partecipando al programma per conoscerla.