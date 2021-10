Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che continuerà la sua messa in onda su Canale 5 per tutto il mese di novembre. Le nuove puntate sono state già registrate nelle scorse settimane e si preannunciano dense e ricche di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma Galgani, che si ritroverà costretta a fare i conti con l'ennesima delusione sentimentale. Biagio, invece, spiazzerà tutti facendo una richiesta economica alle sue ex dame.

Gemma viene lasciata di nuovo: anticipazioni Uomini e donne novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda a novembre su Canale 5, rivelano che Gemma continuerà ad essere al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore con Costabile.

Peccato, però, che tra i due non tutto andrà nel migliore dei modi e il cavaliere, stufo delle critiche da parte della dama torinese, deciderà di troncare subito la loro relazione.

Una presa di posizione forte e decisa quella di Costabile, che apparirà a dir poco stufo delle lamentele di Gemma, la quale arriverà a piangere perché il cavaliere non le mandava il messaggini del buongiorno e della buonanotte.

Costabile, dal canto suo, sostiene di aver proposto a Gemma di fare addirittura dei viaggi insieme e quindi di prendere in mano le redini della loro relazione, uscendo dal programma di Maria De Filippi, ma lei si sarebbe rifiutata di lasciare la poltrona.

Ida Platano lascia le riprese di Uomini e donne

Insomma per Gemma la situazione non sarà delle migliori, e gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che la dama si ritroverà di nuovo single, al punto che dovrà "intervenire" Tina Cipollari con il classico rotolone di carta che servirà per asciugare le lacrime della dama torinese.

Ma non è finita qui, perché nel corso delle prossime puntate ci sarà spazio anche per le vicende di Ida Platano.

La dama sarà al centro dell'attenzione per la sua nuova frequentazione con Diego ma poi si ritroverà al centro delle polemiche in studio, al punto da decidere di abbandonare le riprese del programma di Canale 5.

Biagio porta il conto dei soldi spesi: spoiler Uomini e donne novembre

E poi ancora, gli spoiler di Uomini e donne del mese di novembre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende del cavaliere Biagio, il quale si lamenterà con la redazione, sostenendo di essere stato solo sfruttato dalle sue ex conosciute in trasmissione.

E così, Biagio farà il conto dei soldi che ha speso nel corso di questi mesi per portare a cena fuori le varie dame, lamentandosi delle cifre che ha dovuto sborsare per poi essere preso in giro.

Immediata la reazione delle ex pretendenti di Biagio, che lo accuseranno di essere poco elegante e signorile.

Prosegue il boom di ascolti di Uomini e donne

Insomma un mese di novembre decisamente ricco di colpi di scena quello che vivranno i protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale continua ad ottenere ottimi ascolti su Canale 5.

Settimana dopo settimana, U&D conferma la sua leadership indiscussa sul pubblico del primo pomeriggio, con una media che arriva a toccare anche il 24% di share.

Tra le puntate più seguite, continuano ad esserci quelle che sono incentrate in primis sulle vicende della dama torinese Gemma Galgani, costantemente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali ma anche per i suoi scontri accesi con Tina Cipollari.

Uno degli ultimi si è verificato poche puntate fa, quando Tina ha rovesciato un secchio di acqua gelida contro la sua nemica giurata, con tanto di stupore da parte della conduttrice stessa.