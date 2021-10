Non c'è pace per Francesca Cipriani all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, infatti, l'inquilina della casa più spiata d'Italia ha rifatto la tinta ai capelli dopo il danno dei giorni scorsi e poi ha scelto di fare un po' di attività fisica con il resto del gruppo. Entrambe le due attività, però, non sono andate nel migliore dei modi e quando Francesca si è messa in movimento per fare un po' di attività ha dovuto fare i conti con un malore legato alla schiena.

Malore per Francesca Cipriani nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, questo sabato pomeriggio per trascorrere un po' di tempo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, i concorrenti hanno scelto di mettersi in azione e di cimentarsi con un po' di sano sport.

Gli inquilini della casa più spiata d'Italia hanno scelto così di fare degli esercizi ma qualcosa per la povera Francesca Cipriani non è andata nel migliore dei modi.

La ragazza, infatti, si è ritrovata con la schiena bloccata, immobile e non riusciva più ad alzarsi. Immediata la reazione degli altri concorrenti che erano in casa con lei in quel momento, tra cui Jessica e Carmen Russo che si sono subito mobilitate per aiutare Francesca dopo il suo malore.

A quel punto, quindi, stavano per metterla sul divano quando ad un certo punto la regia del GF Vip ha staccato le immagini e l'inquadratura della diretta, spostandosi sul giardino.

La regia del GF Vip stacca le immagini di Francesca

Insomma un sabato pomeriggio decisamente non facile per Francesca che, poche ore prima aveva dovuto fare i conti anche con il risultato finale della nuova tinta, che non è stato proprio dei migliori.

La Cipriani, dopo il risultato sbagliato dei giorni scorsi, ha ottenuto dalla produzione del reality show Mediaset un kit per poter fare nuovamente da sola la tinta all'interno della casa del GF Vip.

Questo pomeriggio, quindi, Francesca si è messa all'opera sperando in questo modo di poter eliminare quel colorito arancione che era apparso sui suoi capelli dopo la prima tinta sbagliata.

La nuova tinta di Francesca non riesce e lei scoppia in lacrime al GF Vip

Peccato, però, che anche questa volta il risultato finale non sia stato dei migliori. La ragazza, infatti, è scoppiata nuovamente in lacrime, disperata per l'esito finale di quella tinta che non ha risolto il suo problema.

La Cipriani è scoppiata in una vera e propria valle di lacrime, mentre gli altri concorrenti della casa provavano a consolarla e a tirarle su il morale.

Nulla, però, è servito per far sì che Francesca smettesse di piangere, in attesa a questo punto che la produzione del GF Vip le mandi una nuova tinta per poter arginare il problema.