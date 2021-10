I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso dell'ultima registrazione, al centro dell'attenzione è finito il cavaliere Biagio. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi in programma questo autunno 2021, rivelano che Biagio ha duramente sbottato contro le varie dame che ha conosciuto nel corso di questi mesi di permanenza in trasmissione, portando addirittura il conto delle spese sostenute durante le varie uscite.

Biagio si sente usato dalle dame: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che il cavaliere Biagio si è lasciato andare ad un durissimo sfogo in studio, ammettendo di essere deluso per l'evolversi del suo percorso e sostenendo di essere stato soltanto preso in giro dalle varie dame che lo hanno conosciuto.

Addirittura Biagio è arrivato a fare il conto dettagliato, portando alla luce i soldi spese nel corso di questo periodo per tutte le cene, gli aperitivi e i gelati che ha offerto alle varie dame con cui è uscito.

In studio, Biagio porta il conto dei soldi spesi tra cene e aperitivi con le dame e scoppia la polemica

In studio, però, la reazione delle varie dame di Uomini e donne non è stata delle migliori. In tante si sono risentite da questa situazione, in primis Isabella Ricci, rientrata in studio dopo un periodo di assenza.

Isabella ha puntato il dito contro Biagio ritenendo che in realtà non avrebbe mai pagato di tasca sua quelle varie cene e gli aperitivi, dato che "scambiava mozzarelle e formaggi" con i camerieri che incontrava nei vari locali.

La dama Rosy, invece, sostiene che Biagio avrebbe raccattato scontrini in giro e li avrebbe poi portati alla redazione del programma di Maria De Filippi per potersi far rimborsare.

Gemma già in crisi con Costabile: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste per questo autunno 2021, rivelano che c'è stato spazio anche per le novità legate al percorso di Gemma Galgani.

La dama torinese è uscita nuovamente in esterna con Costabile ma non tutto sta andando nel migliore dei modi. Il motivo? Costabile non le darebbe le attenzioni che lei vuole ma il cavaliere ha sbottato ed ha smascherato clamorosamente la dama torinese.

Costabile, infatti, ha ammesso di aver proposto a Gemma di andare via e di concedersi un periodo di vacanza tutto per loro.

La reazione della dama, però, non è stata positiva e a quel punto il cavaliere si è detto convinto del fatto che Gemma sia interessata alla visibilità e alle telecamere di Uomini e donne, piuttosto che alla ricerca del vero amore.