Le prossime puntate di Uomini e donne riserveranno sorprese e colpi di scena per il trono over. Infatti, dopo il periodo sfortunato in amore, per Gemma Galgani sembrerebbe che la ruota inizi a girare dalla sua parte. La dama torinese, infatti, continuerà la sua frequentazione con Costabile Albore e la coppia si scambierà un bacio della durata di 16 minuti, dietro le quinte della trasmissione. Inoltre, il cavaliere sessantottenne dichiarerà di essere innamorato di Gemma. Dopo le rivelazioni sulla nascente storia d'amore fra Galgani e Costabile, anche Tina Cipollari esprimerà la sua opinione e rivelerà di non volere ostacolare la coppia.

Uomini e Donne: Gemma trova l'amore con Costabile

Nelle ultime settimane, Gemma Galgani ha iniziato una frequentazione con Costabile Albore. Purtroppo, a causa della distanza temporale fra le registrazioni di Uomini e Donne e la messa in onda in televisione, il pubblico da casa non ha ancora potuto vedere i primi approcci dei due single del parterre. Grazie alle anticipazioni presenti sul web, sembrerebbe che le cose, per la dama torinese, stiano andando a gonfie vele con l’uomo. Infatti, nel corso delle ultime riprese, il cavaliere milanese ha dichiarato di essere innamorato di Gemma.

Uomini e Donne: Costabile e Gemma si baciano per 16 minuti

Nel suo percorso a Uomini e Donne, Gemma è stata, a detta sua, ostacolata da Tina Cipollari.

Infatti, secondo la dama torinese, l'opinionista del dating show di Canale 5 avrebbe spesso messo i bastoni fra le ruote nelle sue frequentazioni con gli uomini del parterre. Anche nelle ultime registrazioni, Galgani ha accusato Tina di fare scappare tutti i cavalieri che venivano in studio per corteggiarla. Stando alle anticipazioni presenti sul web, Gemma e Costabile si sarebbero scambiati un bacio di 16 minuti in camerino e, dopo avere saputo questo, Cipollari ha cambiato atteggiamento nei confronti di Galgani.

Uomini e Donne: Tina approva la storia fra Gemma e Costabile

In base a quanto trapelato nelle ultime ore, sembrerebbe, infatti, che Tina abbia dato la sua benedizione alla neo coppia. Inoltre, Cipollari avrebbe anche detto di non volere ostacolare la relazione fra Gemma e Costabile, anzi, di tifare per loro. Dopo essersi scambiati il bacio e avere dichiarato di essere innamorato di Galgani, Costabile Albore ha dedicato una canzone romantica di Gino Paoli a Gemma, dal titolo: 'Una lunga storia d'amore'.

Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Gemma lascerà il dating show di Maria De Filippi insieme a Costabile e se troverà nel sessantottenne l'amore della sua vita.