Grandi sorprese in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in programma su Rai 1 nel corso di questa stagione tv 2021/2022. Le anticipazioni rivelano che ci sarà grande spazio per le nuove vicende sentimentali di Vittorio Conti, che si ritroverà finalmente a riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale e lo farà mettendo una pietra sopra al passato, così come ha svelato lo stesso attore Alessandro Tersigni. Spazio anche alle vicende di Roberto Landi: nel corso della sesta stagione, il grafico pubblicitario farà chiarezza sul suo orientamento sessuale.

Anticipazioni e trame Il Paradiso delle signore 6: Vittorio si innamora ancora

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che questa sesta stagione sarà quella della svolta per Vittorio Conti.

Per lui ci sono una serie di novità importanti dal punto di vista lavorativo, che lo porteranno ad essere sempre più al centro dell'attenzione sia all'interno del grande magazzino che al di fuori. Ben presto, però, Vittorio si renderà conto di dover riprendere in mano anche le redini della sua vita sentimentale e quindi di lasciarsi alle spalle ciò che di bello c'è stato con sua moglie Marta.

Ormai le strade dei due coniugi hanno intrapreso percorsi differenti e difficilmente torneranno ad incontrarsi, dato che Guarnieri ha scelto di trasferirsi stabilmente in America.

Tra Tina e Vittorio sboccerà l'amore ne Il Paradiso 6?

A svelare un po' di spoiler su quello che succederà, ci ha pensato lo stesso Tersigni che in una intervista ha ammesso che col passare del tempo, Vittorio ritroverà l'amore: ci sarà una donna che sarà in grado di fargli battere di nuovo il cuore, facendogli provare emozioni e sensazioni che non sentiva da un po'.

Ma chi è questa misteriosa donna che saprà curare le ferite del cuore di Vittorio Conti? Non si esclude che, in pole position possa esserci la bella Tina Amato.

Rientrata da poco a Milano, fin dal primo momento Tina ha dimostrato di avere un ottimo feeling con Vittorio, che potrebbe trasformarsi al più presto in un sentimento.

Roberto Landi e la sua omosessualità: anticipazioni Il Paradiso 6

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste tra il 2021 e il 2022 su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto Landi.

Il grafico pubblicitario, amico di Vittorio, si ritroverà a prendere in mano la sua vita: l'attore Filippo Scarafia in una recente intervista ha ammesso che si parlerà anche della sua omosessualità.

Tuttavia, l'attore di Roberto ha specificato e sottolineato che tale argomento verrà trattato con i "guanti", dato che è sua intenzione così come quella degli sceneggiatori della soap opera di Rai 1, far sì che non si cada nel solito "cliché", che spesse volte la tv ed il cinema danno ad un personaggio particolare.