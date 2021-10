I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso della puntata trasmessa l'11 ottobre, c'è stato un atteso incontro tra Amedeo Goria e la fidanzata Vera Miales. La scorsa settimana, Alfonso Signorini aveva instillato in Goria il dubbio e il sospetto che la sua donna potesse essere in dolce attesa, dopo le foto di un pancino sospetto, apparse su alcune riviste di gossip. Così Vera è entrata in casa con tanto di abito da sposa ed ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo.

Amedeo rivede Vera al GF Vip 6: la verità sulla gravidanza

Nel dettaglio, Amedeo Goria dopo aver appreso la notizia della possibile gravidanza di Vera non è stato proprio un galantuomo nei confronti della ragazza, alludendo al fatto che questo bambino poteva anche non essere suo.

Parole che non sono piaciute a Vera, la quale ha varcato la soglia della porta rossa del Grande Fratello Vip 6 per avere un confronti diretto con Goria e mettere in chiaro le cose.

La donna è apparsa in lacrime, fortemente amareggiata per il modo in cui Amedeo ha parlato di lei in casa con gli altri inquilini e per aver messo in dubbio il fatto che quel bambino fosse suo.

Miales, per prima cosa, ha ribadito di non essere incinta e così ha messo subito in chiaro le cose, tranquillizzando anche Amedeo che all'idea di diventare padre all'età di 68 anni, non aveva fatto proprio i salti di gioia.

L'arrivo di Vera con abito da sposa

Vera ha poi spiegato di essersi presentata con l'abito nuziale bianco, perché ci teneva a far sapere ad Amedeo, agli altri concorrenti e al pubblico che segue il Grande Fratello Vip su Canale 5, di essere una donna pura e fedele.

Una scena a dir poco surreale quella che è andata in onda in diretta televisiva sulla rete ammiraglia Mediaset, al punto che lo stesso Alfonso Signorini, ad un certo punto ha ammesso (ironicamente) di essere sul punto di abbandonare la conduzione del reality show.

La scena di Vera che, in lacrime, è entrata nella casa del GF Vip 6 vestita da sposa, non è passata inosservata neppure sul web e sui social.

In moltissimi hanno puntato il dito contro la ragazza, ritenendo che tutto questo sia il frutto di una messa in scena studiata a tavolino.

Bufera web contro Vera Miales al GF Vip 6

"Vera Miales, livello di recitazione: The Lady", ha scritto un fan del reality show tirando in ballo la serie web che qualche anno fa venne prodotta da Lory Del Santo.

"Hai visto Vera, a far due lacrime finte, ti sei beccata la passerella del GF Vip e chissenefrega del matrimonio con Amedeo", ha scritto ancora un altro utente social.

"Questo abito l'ho messo perché rappresenta la mia lealtà, la mia purezza. Ma cosa ho appena visto? Che imbarazzo"; ha sbottato un altro fan del reality show contro Vera.