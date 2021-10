Non c'è pace per la torinese Gemma Galgani, che continua a essere una delle protagoniste di Uomini e donne trono over. In queste ultime ore, la dama ha dovuto fare i conti con le critiche da parte di una ex del programma di Maria De Filippi. Trattasi di Maria Tona che, sebbene ormai non faccia più parte del parterre del trono over, non ha risparmiato l'ennesima frecciatina nei confronti della Galgani, tacciandola di essere sempre stata invidiosa della sua bellezza.

Gemma Galgani pesantemente attaccata dall'ex dama di Uomini e donne, Maria Tona

Questo inizio stagione a Uomini e donne non è stato decisamente facile per Gemma Galgani.

La dama torinese, fin dal primo momento, ha dovuto fare i conti con gli attacchi da parte di Tina Cipollari che non ha gradito la sua decisione di sottoporsi a degli interventi di chirurgia per migliorare il suo décolleté. D'altra parte, a Gemma sono mancati finora anche i pretendenti: per lei, infatti, non sono arrivati nuovi cavalieri pronti a mettersi in gioco per conoscerla e approfondire la conoscenza. Come se non bastasse, la dama torinese del trono over deve vedersela anche con le critiche e le polemiche che arrivano dai social e pure da alcuni ex volti della trasmissione di Maria De Filippi.

'Invidiosa', sbotta Maria contro Gemma

È questo il caso di Maria Tona, una ex protagonista di Uomini e donne che in queste ore si è lasciata andare a una dura lettera nei confronti della dama torinese.

"Sei una grande invidiosa e la mia bellezza ti infastidiva", ha sentenziato Maria nella sua missiva al vetriolo indirizzata a Gemma, aggiungendo poi che quando era presente in trasmissione, gli uomini avevano occhi solo per lei e non per Gemma. Maria ha criticato Gemma anche per la scelta di sottoporsi a un nuovo intervento di chirurgia e, questa volta, per migliorare il suo décolleté.

Secondo l'ex dama di Uomini e donne over, il dubbio è che Gemma abbia preso questa decisione soltanto per cercare di somigliarle il più possibile.

Maria Tona sarebbe pronta a tornare in studio a U&D

In attesa di scoprire se, dopo questi pesanti attacchi, Gemma deciderà di replicare alla lettera scritta da Maria Tona, quest'ultima ha voluto lanciare anche un appello a Maria De Filippi.

L'ex dama del trono over, infatti, non ha nascosto che le piacerebbe potersi rimettersi in gioco a Uomini e donne e quindi tornare in studio per cercare la sua anima gemella. "Se lei vuole, io sono pronta a tornare", ha ammesso Maria aggiungendo che questa volta spererebbe di poter trovare degli uomini più giovani.