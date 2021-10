Isabella Ricci è la dama che sta mettendo in ombra Gemma Galgani a Uomini e donne. Tra le due non scorre buon sangue e Gemma in più occasioni l'ha attaccata senza un reale motivo. Isabella ha quindi coto l'occasione per rispondere agli attacchi della dama torinese e lo ha fatto sul magazine del programma, dove ha sostenuto che Gemma abbia detto solo castronerie sul suo conto. Oltre a questo, Isabella ha confessato come dovrebbe essere il suo uomo ideale e che spera di trovare proprio nel programma di Maria De Filippi. Non sarà Giorgio Manetti, il quale ha ribadito per l'ennesima volta che non ha nessuna intenzione di tornare a U&D.

Isabella Ricci replica a Gemma: 'Ha detto solo castronerie'

Isabella Ricci, giunta a Uomini e donne sul finire della scorsa stagione, anche quest'anno siede nel parterre femminile del Trono Over. Una dama che ha colpito molto il pubblico per la sua eleganza e la sua sobrietà, che contrasta con quanto i telespettatori sono abituati a vedere negli ultimi tempi nello studio di Maria De Filippi. La dama, sin dall'inizio di questa stagione, è stata attaccata da Gemma Galgani la quale ha puntato il dito contro la sua rivale solo per il fatto di essersi iscritta a Instagram. Attacchi velenosi e ingiustificati, a cui Isabella ha deciso di rispondere attraverso le pagine del settimanale di U&D. Nel dettaglio, parlando della querelle con Gemma ha dichiarato: "ha detto solo castronerie.

Sono mesi che commenta la mia presenza sui social in modo errata, senza motivo”.

Uomini e donne, Isabella su Gemma: 'Ha detto solo falsità'

I continui attacchi di Gemma nei suoi confronti, certo non hanno fatto piacere ad Isabella che, sul Magazine ha proseguito dicendo che la dama torinese ha detto solo falsità su di lei. Isabella ha poi aggiunto: "Ci deve essere una sorta di disciplina soprattutto se si parla della vita delle altre persone".

Nonostante la diatriba con Gemma Galgani, Isabella ha deciso di tornare anche quest'anno a Uomini e donne dato che, come lei stessa ha ammesso, la scorsa stagione si era molto divertita. Ricci ha confessato di voler trovare l'uomo giusto per lei e con il quale uscire dal programma. ma che tipo di uomo vorrebbe trovare a Uomini e donne?

Secondo quanto dichiarato sul settimanale della trasmissione, dovrebbe essere in sostanza il suo corrispettivo al maschile, ossia alto un metro e ottanta, bello e simpatico. La dama ha inoltre confessato di non avere gusti complicati e vorrebbe trovare una persona semplice come lei.

Giorgio Manetti non tornerà a U&D per Isabella: 'È un capitolo chiuso'

In attesa che Isabella trovi l'uomo gusto per lei, di certo questi non sarà Giorgio Manetti. Nei giorni scorsi si era vociferato di un possibile ritorno a Uomini e donne dell'ex cavaliere, proprio per corteggiare Isabella, ma non sarà così. Manetti in una recente intervista, ha ribadito di apprezzare molto Isabella, ma ha escluso categoricamente un suo ritorno nel programma: "È un capitolo chiuso".

Sembra che Giorgio, dopo l'addio alla fidanzata Caterina, stia già frequentando un'altra persona. Nel suo futuro dunque, non vi è certamente Uomini e donne. Inoltre l'ex cavaliere ha attaccato senza mezzi termini la trasmissione di Maria De Filippi, dichiarando come, ultimamente, nel programma non si parli più d'amore, ma si litiga e si fa spettacolo. Non sono mancate neppure nuove frecciate all'indirizzo della ex Gemma Galgani, soprattutto in merito ai ritocchi estetici a cui si è sottoposta e che Giorgio reputa ridicoli e fuori luogo.