Prima del lieto fine Eda Yildiz e Serkan Bolat dovranno superare altre difficoltà che metteranno a dura prova il loro rapporto. Nelle prossime puntate italiane di Love is in the air, anche se il protagonista recupererà la memoria e tornerà a stare insieme all'amata, Selin e Deniz continueranno a ostacolarli. Nello specifico, l'ex fidanzata di Serkan rivelerà a Eda di essere incinta dell'architetto. L'annuncio innescherà delle dinamiche che impediranno ai due protagonisti di sposarsi e spingeranno la giovane Yildiz a partire. Le anticipazioni turche, però, rivelano che sarà proprio Eda a scoprire la verità sulla gravidanza e a smascherare la perfida Atakan.

Anticipazioni turche di Love is in the air, Deniz intrappola Eda: il matrimonio è valido

Nelle prossime puntate di Love is in the air un altro spiacevole imprevisto attende Eda e Serkan dopo la ritrovata felicità. Selin si alleerà con Deniz che farà cadere Eda in trappola. Quest'ultima, come si è visto, ha chiesto aiuto all'uomo per inscenare il loro fidanzamento e scatenare così la gelosia di Serkan. Lei è convinta che il matrimonio sarà solo una messinscena, ma Sarachan non sarà della stessa idea e la ragazza si ritroverà a tutti gli effetti sposata con l'uomo. Nel frattempo, stando alle anticipazioni turche, Bolat recupererà la memoria e correrà da Eda a dichiararle il suo amore. Entrambi, però, dovranno lottare contro il tempo per ottenere la nullità del matrimonio.

Una volta raggiunto l'obiettivo, la serenità non durerà per molto, visto che Melo scoprirà che Selin è incinta.

Eda apprende che Selin aspetta un bambino: Love is in the air, spoiler Turchia

Melo non saprà se e come rivelare a Eda ciò che ha scoperto. Alla fine, però, deciderà di essere sincera e la metterà al corrente della gravidanza.

Yildiz resterà attonita di fronte alla notizia e correrà subito dalla rivale a chiedere spiegazioni. Stando alle anticipazioni delle puntate di Love is in the air già trasmesse in Turchia, la Atakan confermerà di aspettare un figlio da Serkan e le chiederà di mantenere il segreto. Eda, però, non accetterà di mentire all'architetto.

Nel frattempo quest'ultimo deciderà di chiederle di sposarlo. La ragazza, però, rifiuterà la proposta, lasciandolo di sasso. Successivamente, anche l'architetto scoprirà che Selin è incinta, ma non cambierà idea: lui vuole sposare Eda. Tuttavia, quest'ultima deciderà di partire.

Eda smaschera Selin: Love is in the air, trame turche

Le anticipazioni turche rivelano che la situazione andrà incontro ad una svolta quando Serkan correrà in aeroporto per fermare Eda prima che parta. L'uomo, però, avrà un malore e la giovane andrà con lui in ospedale. Intanto, Selin dirà a Deniz che il bambino che aspetta è suo. A questo punto accadrà qualcosa che volgerà a favore di Eda e Serkan. Il caso vorrà che la Atakan riceva una chiamata da Sarachan mentre si trova in ospedale, dove si recherà per sapere come sta l'architetto.

Proprio mentre sta parlando al cellulare, Eda la vedrà e, senza farsi notare, ascolterà la conversazione. In questo modo apprenderà che Serkan non è il padre del futuro nascituro. Colta in flagrante, Selin non potrà che ammettere di avere mentito. Eda la porterà nella stanza dove si trova il fidanzato e la costringerà a dire la verità: lei e l'architetto non sono mai stati assieme dopo l'amnesia dell'uomo che, dunque, non può essere il padre.