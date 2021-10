Nello studio di Uomini e donne è tempo di nuovi amori e anche per la dama torinese Gemma Galgani, è giunto il momento di voltare pagina. Durante l'ultima puntata del programma di Maria De Filippi, la dama è apparsa felice e serena al fianco di Costabile, il nuovo cavaliere che sembra averle conquistato il cuore, al punto da spingerla a dimenticare il periodo di sofferenza e le delusioni vissute nel corso degli ultimi anni. Ma i due sono davvero già innamorati? A fare un po' di chiarezza è stata la dama torinese.

Nuovo amore per Gemma a Uomini e donne? Il flirt con Costabile

Nel dettaglio, Gemma e Costabile sono stati al centro dell'attenzione di Uomini e donne, in quanto protagonisti di una esterna ricca di emozioni e colpi di scena, caratterizzata in primis da un intenso bacio appassionante durato ben 16 minuti.

La dama del trono over ha ammesso di essere molto presa da Costabile e di essersi trovata benissimo in sua compagnia, confermando di fatto la sua intenzione ad andare avanti con la conoscenza.

In queste ore, Gemma ha rilasciato anche la sua prima intervista al magazine del programma di Canale 5, rivelando le sensazioni e le emozioni provate dopo l'incontro con il nuovo cavaliere e tirando in ballo anche il suo ex Giorgio Manetti.

La verità di Gemma sulla relazione con Costabile

Gemma ha precisato subito che con Costabile non è scattato un "colpo di fulmine" ma ha provato comunque delle belle emozioni inaspettate.

"Era da tempo che non mi imbattevo in sorprese come questa", ha ammesso la dama torinese di Uomini e donne, la quale ha poi ribadito a chiare lettere che per lei Costabile non è affatto il nuovo Giorgio Manetti.

E, tenendo conto del fatto che il cavaliere fiorentino sia stato il grande amore di Gemma nel programma Mediaset, viene da pensare che la dama torinese non sia ancora innamorata al 100% del suo nuovo spasimante.

Le parole di Gemma su Giorgio Manetti, l'ex fidanzato conosciuto a U&D

"Giorgio Manetti? Non voglio paragonare Costabile a lui", ha ammesso la dama torinese che preferisce non fare paragoni con il suo ex fiorentino, col quale ha vissuto una storia d'amore molto intensa e appassionante che ancora oggi sembra essere viva nei ricordi della dama del trono over.

E, a proposito della nuova frequentazione con Costabile, la dama ha già mosso delle critiche al cavaliere, ammettendo di non gradire il fatto che non le invii i messaggini del buongiorno.

Non mancano però, neppure gli appunti positivi a questa relazione con Costabile. La dama torinese, infatti, ha ammesso di aver apprezzato moltissimo il fatto che le abbia regalato un'orchidea bianca con tanto di bigliettino super romantico.