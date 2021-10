Dopo quattro settimane di convivenza "forzata" al GFVip vengono sollevati i primi dubbi. Scendendo nel dettaglio, Manila Nazzaro ha cominciato a sospettare dell'atteggiamento di Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. A detta dell'ex Miss Italia, i tre "vipponi" farebbero finta di litigare per creare dei blocchi durante la diretta del Reality Show.

Il sospetto dell'ex Miss Italia

Giovedì 14 ottobre, Manila ha accusato alcuni coinquilini del GFVip di litigare per finta. Secondo l'ex Miss Italia, il trio Soleil-Gianmaria-Sophie discuterebbe sempre per gli stessi motivi da un mese a questa parte: "Ma chi crede più a questi teatrini?".

La diretta interessata ha sostenuto che i telespettatori sanno riconoscere quando una cosa è fatta in modo forzato. Manila sembra non avere dubbi: per cinque giorni Sorge-Antinolfi-Codegoni vanno d'amore e d'accordo mentre il giorno prima della diretta del reality show cominciano ad avere delle discussioni.

A tale proposito la 44enne ha chiosato: "Non mi faccio prendere in giro". Nazzaro vorrebbe che all'interno della casa più spiata d'Italia i "vipponi" uscissero per come sono nella vita reale: "Dobbiamo essere vere".

L'ultimatum della gieffina

Manila Nazzaro ha esposto i suoi sopetti su Soleil, Gianmaria e Sophie: "Qui cercano le polemiche? E io smaschero loro tre fingono e inscenano polemiche".

A detta della 44enne, la cosa sarebbe stata architettata da uno dei tre oppure da tutti e tre insieme, altrimenti non è possibile che da un mese discutono sempre per le stesse cose. La diretta interessata ha spiegato di non avere problemi a stare meno al Grande Fratello Vip, ma piuttosto preferire apparire vera agli occhi dei telespettatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Parlando con l'ex tronista di Uomini e donne, l'ex Miss Italia ha cercato di darle un consiglio: "Questa è una recita Sophie. Se non sei d'accordo con loro, dissociati".

Il commento di Jo Squillo

Dopo avere ascoltato il pensiero di Manila, anche Jo Squillo ha fornito la sua opinione. Scendendo nel dettaglio, la deejay ha confidato di avere lo stesso sospetto sul trio Sorge-Antinolfi-Codegoni.

Jo ha chiosato: "Io alla mia età non mi sporco". La 59enne ha riferito che non cerca le discussioni all'interno del reality show per cose banali come il cibo o un bicchiere tirato. Dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, Jo vorrebbe lasciare solamente dei ricordi positivi e lanciare dei messaggi di pace. Nonostante Squillo si sia detta diversa da alcuni "vipponi", ha precisato che ci sono personaggi che vivono di visibilità e quindi devono per forza inscenare finte discussioni.

Infine, Jo Squillo ha voluto credere nella buona fede di Soleil e Sophie: "stasera hanno dato tanto e ci siamo divertiti, il pubblico vuole queste cose".