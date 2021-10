All'interno della casa del Grande Fratello Vip si sono surriscaldati gli animi e iniziano a crollare le prime maschere. Dopo una litigata tra Alex Belli e Youssef, a trascorrere un momento poco piacevole è ora Soleil. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova nelle ultime ore bersaglio dei suoi compagni di avventura, a seguito di alcune frasi che non sono piaciute ad alcuni concorrenti che l'hanno rimproverata, facendola piangere. Ad alleviare le lacrime per i rimproveri e i malumori generali ci ha pensato Sophie, consigliandole di cambiare atteggiamento perché: "Sembri finta e arrogante".

Gf Vip, Sophie tenta di dare consigli a Soleil

Dopo la litigata della scorsa notte e dopo le varie vicende susseguite, Soleil vive un momento di sconforto e a preoccuparsi di lei è stata Sophie. Tutto è partito quando Ainett stava rimproverando Alex Belli con un tono di voce abbastanza alto; l’ex corteggiatrice ha chiesto alla donna e ad altri presenti di non urlare in quanto sembravano delle scimmie. Questa frase ad Ainett e ad altri inquilini non è piaciuta e per questo hanno accusato Soleil di razzismo, mandando in lacrime l'ex corteggiatrice. Nonostante questo però, Sorge non ha visto nulla di male in queste parole e, andando contro chi le suggerisce di chiedere scusa e aspettare che la rabbia di chi si è sentito ferito passi, lei continua a portare avanti la sua teoria e le sue giustificazioni.

Questo comportamento portato avanti da Soleil non starebbe bene a Sophie, la quale parlando con la collega ha espresso che questo suo modo di essere non fa altro che colpevolizzarla ancora di più in quanto da fuori pare un comportamento finto e costruito, che non valorizza assolutamente la vera Soleil, vale a dire quella ragazza che si emoziona ed è sensibile, non quella falsa e arrogante che si dimostra durante i litigi solo per far vedere quanto sa reggere il confronto.

Sorge ha replicato dicendo che lei è entrambe le cose e che spesso, all'interno della casa, è costretta a frenarsi per non dire tutto ciò che pensa. Ha poi ripreso la parola l'ex tronista di Uomini e Donne, Sophie, la quale ha detto che servirebbe un po' di umiltà, perché pare che lei non abbia colpe, quando i realtà in ogni litigio qualcuno sbaglia e questa volta a sbagliare è stata Sole, e ci tiene a fare questo discorso proprio perché le vuole bene.

Per tutta risposta Soleil decide di abbandonare il confronto.

Soleil in lacrime per le accuse razziste

Durante la scorsa serata, dopo essere stata accusata di razzismo, Soleil è sprofondata in una crisi di pianto, minacciando persino di abbandonare la casa. Ovviamente le frasi non sono piaciute a vari inquilini, tra questi sopratutto a Raffaella Fico, la quale ha detto di avere una figlia di colore che spesso è stata presa in giro per i capelli, mentre invece Manila e Jo Squillo hanno cercato di far capire alla ragazza che spesso queste frasi che lei ha reputato così futili, sono state per ragazze come Ainett o Lulù, che quando era bambina aveva dei peli e veniva appellata come ''scimmia'', motivo di crolli psicologici. Sorge ha cercato di spiegarsi per poi scoppiare in lacrime e dire che se vogliono montare questo discorso e quindi lei deve passare per razzista, preferisce uscire dalla casa.