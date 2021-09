I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso della puntata trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, si è tornato a parlare di Gemma Galgani e del suo percorso nella storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dove ormai è uno dei volti fissi da oltre dieci anni. Quest'anno, però, il percorso della dama torinese è cominciato con qualche difficoltà in più, dato che ad oggi la dama si ritrova in studio senza nuovi pretendenti e così Tina Cipollari ha scelto di contattare il centralino del programma.

La dama Gemma resta senza corteggiatori a Uomini e donne

Nel dettaglio, quest'anno Gemma Galgani si è rimessa in gioco a Uomini e donne con una importante novità che la riguarda.

La dama torinese, durante l'estate, ha scelto di rifarsi il seno e così si è sottoposta ad un nuovo intervento di chirurgia estetica.

Il risultato finale non è passato inosservato e sebbene la dama abbia dovuto fare i conti con i pesanti attacchi da parte di Tina, ha ammesso a più riprese di essere soddisfatta della sua scelta, con la quale spera di poter riuscire a trovare un principe azzurro.

Eppure, in queste prime puntate della nuova stagione di Uomini e donne, Gemma ha dovuto fare i conti con una carenza di nuovi pretendenti.

Tina Cipollari chiama il centralino di Uomini e donne

Cavalieri nuovi non ne arrivano in studio per lei e questo pomeriggio, Tina Cipollari ha scelto di "indagare" per cercare di scoprire la verità dei fatti.

L'opinionista di Uomini e donne ha chiesto di poter avere un cellulare per mettersi in contatto con la redazione del programma e così ha parlato direttamente con le persone che lavorano al centralino, per chiedere info su questa carenza di pretendenti per Gemma.

Tina ha chiesto espressamente quante persone al giorno chiamano il centralino del programma per conoscere Gemma e la persona che si trovava dall'altra parte della cornetta, pur non rivelando il numero esatto, ha ammesso che sono un bel po' di persone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tina chiama il centralino di uomini e donne per sapere quanti uomini chiamano per Gemma #uominiedonne pic.twitter.com/xl7todFCxm — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) September 24, 2021

Arriveranno nuovi cavalieri per Gemma a Uomini e donne?

A quel punto, però, Tina ha rincarato la dose chiedendo alla centralinista che fine facessero queste persone dato che poi in studio non arriva nessun nuovo pretendente.

Insomma una situazione abbastanza particolare per Gemma che, con il seno rifatto, sperava di poter riuscire a trovare più facilmente dei corteggiatori ma a quanto pare non è proprio così.

Cosa succederà a questo punto nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne 2021/2022? La dama torinese riuscirà a conquistare nuovi spasimanti e a trovare così, finalmente, la sua anima gemella? Lo scopriremo nel corso delle future registrazioni del programma Mediaset.