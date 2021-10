Nuove indiscrezioni su Uomini e donne, il dating show che ogni giorno su Canale 5 raccoglie un pubblico di oltre due milioni di telespettatori. Tra i protagonisti del programma c'è senz'altro Isabella Ricci, la dama dai lunghi capelli grigi. Intervistata dal settimanale del programma ha affermato che le piacerebbe incontrare Giorgio Manetti, mentre ha fatto una clamorosa segnalazione su Gemma Galgani e Biagio Di Maro.

Uomini e Donne: Isabella vorrebbe conoscere Giorgio Manetti in amicizia

Isabella Ricci è sicuramente una delle dame più affascinanti del parterre over di Uomini e Donne.

Di recente ha rilasciato un'intervista in cui ha fatto delle dichiarazioni interessanti su Giorgio Manetti, dopo che quest'ultimo l'aveva definita "affascinante e intelligente".

In merito a ciò la dama ha affermato che le piacerebbe conoscere Giorgio in amicizia, che già seguiva ai tempi della relazione con Gemma Galgani. Inoltre ha detto di essersi calata nei panni di quest'ultima, ripensando a quando lo aveva lasciato in quel lontano 4 settembre: "Fossi stata in Gemma avrei reagito diversamente e me la sarei vissuta"

Ricci su Gemma e Biagio: 'Si sono messi d'accordo fuori da U&D'

Durante l'intervista Isabella Ricci si è lasciata andare a delle dichiarazioni sui colleghi del trono over. In particolare non si è lasciata sfuggire delle frecciatine contro la rivale Gemma Galgani e Biagio Di Maro.

L'imprenditrice ha la sensazione che i due stiano mettendo in atto un complotto, dichiarando: "Gemma e Biagio si sono messi d'accordo fuori dalla trasmissione".

Non è la prima volta che il cavaliere napoletano viene accusato di ingannare la redazione. Pochi giorni fa sono state fatte delle segnalazioni sul suo conto, infatti pare che l'uomo sia solito ad avere delle storie fuori dallo studio, contemporaneamente alla sua presenza all'interno del dating show.

La dama critica l'opinionista Gianni Sperti

Isabella non ha criticato solo Gemma e Biagio, ma ha riservato parole dure nei confronti di Gianni Sperti.

La donna, infatti, ha spiegato di essere molto infastidita dal comportamento dell'opinionista del programma, che prima parlava totalmente a suo favore, mentre ora le va sempre contro.

Nonostante il clima teso all'interno di U&D, Isabella Ricci non demorde e prosegue la sua ricerca per trovare l'amore, in quanto "sono convinta che a casa ci siano persone pacate, logiche a cui piacciano anche le cose fatte in maniera ragionata e che si rivedono in me o che mi considerano come 'modello', 'punto di arrivo'".