Colpo di scena nel corso della registrazione di Uomini e donne che c'è stata questo venerdì 29 ottobre e che andrà in onda nel corso del mese di novembre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che dopo la cacciata di Joele Milan e dopo la scelta anticipata di Matteo, ecco che la redazione ha deciso di puntare su un nuovo tronista. Tuttavia, la modalità con cui questa persona ha scoperto la notizia è stata del tutto inusuale: il protagonista di questa sorpresa architettata da Maria De Filippi, è l'ex fidanzato di Sophie Codegoni.

Anticipazioni Uomini e donne novembre: il debutto di Matteo Ranieri

Nel dettaglio, a riportare le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne del 29 ottobre, che sarà trasmessa nel corso delle settimane del mese di novembre su Canale 5, è stato Amedeo Venza, che sui social ha svelato che Matteo Ranieri è stato scelto come nuovo tronista ufficiale di questa edizione 2021/2022.

Tutto, però, è nato per caso dato che Matteo sarebbe stato invitato in studio come ospite di questa registrazione e, ad un certo punto, si è ritrovato a fare i conti con la sorpresa messa in atto da Maria e dalla redazione.

In un primo momento, infatti, gli è stato mostrato un filmato che racchiudeva tutto il percorso fatto da Matteo Ranieri durante i vari mesi in cui si mise in gioco per corteggiare Sophie Codegoni.

La sorpresa di Maria che spiazza Matteo a U&D

Il giovane ragazzo ligure, alla fine del suo percorso, riuscì a conquistare il cuore di Sophie, che attualmente si trova reclusa nella casa del Grande Fratello Vip.

La love story tra i due, però, non è durata tantissimo; sono stati insieme appena un mese dopodiché scelsero di dirsi addio.

E proprio dalla casa del GF Vip, Sophie sostiene di essere stata lasciata da Matteo mentre lui non ha mai proferito parola su queste "accuse".

Sta di fatto che, dopo aver visto il filmato, è arrivata a Matteo la proposta di diventare il nuovo tronista ufficiale di Uomini e donne 2021/2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I dubbi di Matteo Ranieri prima di accettare il trono di U&D

In un primo momento la reazione del ragazzo è stata titubante. "Non so se sono pronto", ha risposto Matteo ma, di fronte agli applausi del pubblico che lo incitavano, ha scelto di accettare e quindi sarà il nuovo protagonista delle puntate del dating show Mediaset previste per il mese di novembre su Canale 5.

Resta da capire come si comporterà Tina Cipollari nei suoi confronti. L'opinionista di Uomini e donne, nei giorni scorsi, si è schierata in difesa di Sophie Codegoni, ammettendo di aver conosciuto una ragazza sincera "bella dentro e fuori".

Possibile che Tina "farà la guerra" in studio all'ex di Sophie Codegoni? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di U&D.