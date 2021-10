Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che verrà trasmesso venerdì 12 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Nello specifico ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio maschile, pronto a portare scompiglio nelle vicende del grande magazzino più famoso di Milano. Si tratta di Marco di Sant'Erasmo, il noto cognome lascia presagire una parentela con la contessa, difatti il giovane è il figlio di un defunto cugini di Adelaide. Marco giungerà a gran sorpresa a Villa Guarnieri per cercare ospitalità per qualche giorno.

Intanto sui Guarnieri potrebbe ben presto abbattersi una tempesta. Flora continuerà le sue indagini per far luce sulla morte del padre. La presenza in città di Cosimo l'aiuterà ad avere le conferme che cercava. La stilista, infatti, avrà la certezza che Umberto e Adelaide abbiano una relazione e quest'informazione le provocherà ancora più dubbi. A casa Amato giungerà il momento della verità per Giuseppe. Agnese troverà una lettera spedita da Petra con all'interno la foto di un bambino. A questo punto Amato senior sarà messo alle strette dalla moglie, e non potrà fare altro che confessare la verità.

Il Paradiso, trama 12 novembre: entra un nuovo personaggio

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 novembre preannunciano che ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio.

Si tratta di Marco di Sant'Erasmo, nipote della contessa Adelaide. Il giovane, proveniente da Torino, è il figlio di un defunto cugino della nobildonna. Proviene da una storica famiglia di editori, tuttavia "l'impero" del padre è passato nelle mani del fratello, maggiormente portato per gli affari.

Resta il dubbio sul ruolo che il giovane rampollo avrà all'interno delle vicende della soap.

Il Paradiso delle Signore, spoiler 12/11: Flora continua a indagare sui Guarnieri

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso trasmesso il 12 novembre, Flora continuerà le sue indagini sul conto dei Guarnieri. La giovane vuole far luce sulla morte del padre, nonostante non abbia mai conosciuto quest'uomo.

La presenza di Cosimo a Milano l'aiuterà nello svolgimento delle sue investigazioni, del resto Bergamini è stato il primo a nutrire dei sospetti riguardo al commendatore. La stilista avrà la conferma del fatto che Umberto e Adelaide hanno una storia da molto tempo. Per la ragazza questa potrebbe essere un'ulteriore prova di colpevolezza.

Anticipazioni Il Paradiso 12/11: Agnese trova la lettera di Petra

Le anticipazioni della puntata di venerdì 12 novembre de Il Paradiso delle Signore svelano che Agnese troverà tra gli oggetti del marito una lettera proveniente dalla Germania. La donna, incuriosita dalla missiva, la aprirà e scoprirà che all'interno vi è la fotografia di un bambino. La sarta capirà che fine hanno fatto i risparmi del coniuge. Sarà a quel punto che lo affronterà e lo costringerà a raccontarle la verità.