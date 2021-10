Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, sabato 9 ottobre, c'è stata una nuova registrazione della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. I primi retroscena su quello che è accaduto nel corso di queste nuove riprese rivelano che c'è stato spazio per un nuovo "show" targato Tina Cipollari ma si è fatta notare anche l'assenza in studio della dama Isabella Ricci.

Retroscena Uomini e donne: ecco cosa è successo nella nuova registrazione del 9 ottobre

Nel dettaglio, stando alle anticipazioni riportate sul web, nel corso della registrazione che si è tenuta sabato 9 ottobre, non era presente in studio la dama Isabella Ricci.

La "nemica" numero uno di Gemma Galgani, quindi, non ha presenziato alle riprese delle nuove puntate in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli su questa assenza ma non si esclude che possa trattarsi di un'assenza momentanea e che Isabella possa tornare nel corso della prossima registrazione del programma di Maria De Filippi, in programma già domenica 10 ottobre.

Nessun nuovo tronista nella registrazione di U&D

Inoltre, le anticipazioni su quanto è accaduto nel corso della registrazione di questo sabato pomeriggio di Uomini e donne, rivelano che non c'è stata la presentazione di alcun nuovo tronista. Dopo l'addio di Joele Milan, fatto fuori da Maria De Filippi per aver provato a prendere in giro la redazione del programma pomeridiano di Canale 5, in tanti si aspettavano di vedere all'opera un nuovo tronista ma così non è stato.

Sia nel corso della scorsa registrazione che in questa di sabato 9 ottobre, non c'è stata la presentazione di nessun successore e non si esclude, quindi, che si vada avanti con soli tre tronisti fino a quando non ci saranno le loro scelte. Inoltre, nel corso di queste nuove riprese del dating show in onda su Canale 5, c'è stato spazio anche per un nuovo "momento" targato Tina Cipollari.

Tina avrebbe litigato in studio: retroscena Uomini e donne 9 ottobre

Anche questa volta, infatti, l'opinionista non è passata inosservata ma al contrario delle scorse volte, non si è sfogata duramente nei confronti di Gemma Galgani, ormai la sua nemica giurata da un decennio. I retroscena svelati sui social circa questa nuova registrazione di Uomini e donne, rivelano che Tina abbia litigato con un'altra dama del parterre del trono over (il cui nome non è stato svelato). Il motivo? Le due donne avrebbero avuto un duro scontro nel momento in cui la dama del parterre over avrebbe rinfacciato a Tina di essere una donna rifatta.