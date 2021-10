Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Durante le riprese ci sono state importanti novità per quanto riguarda il trono over. Infatti, Marcello Messina e Ida Platano sono stati ancora una volta, i protagonisti della puntata. Dopo avere raccontato cosa è accaduto fra di loro nelle giornate precedenti, il cavaliere torinese ha preferito chiudere con Platano. Inoltre, per quanto riguarda il trono classico, non c'è stato nessun nuovo tronista in studio, per sostituire Joele.

Nel corso delle registrazioni c'è stata anche una sfilata che ha riguardato i protagonisti del parterre e Gemma Galgani ha ricevuto l'ennesimo secchio d'acqua addosso da Tina Cipollari.

Uomini e Donne, anticipazioni: Marcello chiude con Ida

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Ida e Marcello hanno raccontato come stava procedendo la loro frequentazione. Dopo avere avuto i primi problemi di coppia, rivelati anche nel corso della puntata andata in onda nella giornata di lunedì 4 ottobre, nelle registrazioni che ci sono state il 2 e il 3 ottobre, ci sono stati nuovi sviluppi che non hanno portato buone notizie. Infatti, in base alle indiscrezioni trapelate in rete, Marcello Messina ha preferito chiudere la sua storia con Ida Platano, stanco degli atteggiamenti della dama.

Uomini e Donne, trono classico: nessun sostituto per Joele

Nonostante nelle puntate attualmente in onda in televisione sia presente ancora Joele Milan, il tronista di Uomini e donne ha terminato già da qualche giorno la sua esperienza televisiva nel dating show di Maria De Filippi, dopo che la redazione aveva scoperto che aveva preso un accordo con la sua corteggiatrice Ilaria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel corso delle nuove registrazioni c'era grande attesa per scoprire quale single avrebbe preso il posto del tronista allontanato dal programma ma, anche nel primo weekend di ottobre, non c'è stata nessuna novità e, probabilmente, la trasmissione continuerà con i restanti tre tronisti rimasti in studio.

Uomini e Donne: sfilata nel parterre over e Tina tira un secchio d'acqua a Gemma

Per quanto riguarda il trono over, inoltre, nel corso delle registrazioni c'è stata la prima sfilata della nuova edizione di Uomini e Donne, ma non è chiaro quale sia stato il tema e non si è saputo neppure che sorprese ha portato in scena Gemma. L'unica cosa certa è che Galgani ha ricevuto, per l'ennesima volta, un secchio d'acqua addosso da parte dell'opinionista Tina Cipollari. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire le motivazioni che hanno spinto Marcello a chiudere con Ida Platano e la reazione della dama, di fronte alla nuova delusione amorosa.