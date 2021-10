Nell'ultima puntata di Tale e quale show Federica Nargi ha vestito i panni di Daniela Goggi, sorella di Loretta Goggi, interpretando la canzone Oba-ba-luu-ba. La performance dell'ex velina di Striscia la notizia ha impressionato positivamente tanto il pubblico quanto la giuria del talent show. Di conseguenza Federica ha ricevuto commenti molto positivi, a eccezione di Cristiano Malgioglio, il quale si è rivolto a Federica prima con un complimento, per poi criticare la showgirl dicendole apertamente di non aver apprezzato la sua performance. Malgioglio ha addirittura descritto l'interpretazione di Nargi alla stregua di "un incubo".

Tale e quale show: quarta puntata aperta da Federica Nargi

La quarta puntata di Tale e quale show è stata aperta da Federica Nargi che ha interpretato Daniela Goggi, proponendo il brano Oba-ba-luu-ba. Da precisare come anche quest'ultima sia stata presente alla performance di Nargi da dietro le quinte, tramite uno schermo. La sorella di Loretta Goggi si è infine complimentata con Federica dicendole di aver cantato molto bene. Daniela ha poi augurato a Federica che la serata le portasse fortuna, poiché lo stesso titolo della canzone, Oba-ba-luu-ba, è in realtà una formula magica capace di esaudire qualsiasi desiderio.

Loretta Goggi soddisfatta della performance

Anche Loretta Goggi si è mostrata soddisfatta per l'interpretazione di Federica Nargi notando come la modella non avesse palesato problemi di intonazione Loretta ha scherzosamente detto a Federica che forse sarebbe stato meglio esibirsi in ginocchio, in quanto sua sorella Daniela è bassa di statura.

"Bravissima comunque" ha chiosato la cantante. A essere d'accordo con l'interprete di Maledetta primavera, è stato Giorgio Panariello che ha confermato la presenza di intonazione nel corso della performance di Federica, così come il "physique su role". La 31enne ha quindi convinto anche l'attore toscano.

Giudizio negativo da parte di Cristiano Malgioglio

È stata poi la volta di Cristiano Malgioglio che ha interrotto la sequenza di feedback positivi nei confronti di Federica Nargi. Il cantautore si è prima complimentato con l'ex velina per poi esprimersi in maniera del tutto diversa. Cristiano ha dichiarato di essere "tornato bambino" quando ha visto la coreografia di Federica, ma in seguito, quando la musica è iniziata, avrebbe vissuto una sorta di incubo.

Malgioglio ha terminato il suo giudizio con tali parole: "Devo dirti una cosa, non mi sei piaciuta".

Ad assistere alla performance di Federica suo marito Alessandro

Ad assistere all'esibizione di Federica Nargi suo marito, l'ex calciatore Alessandro Matri. Dopo la performance, il conduttore Carlo Conti ha avuto modo di coinvolgere il compagno di Federica in un siparietto. Carlo ha chiesto ironicamente ad Alessandro se conoscesse Federica. Questa l'inaspettata risposta da parte dell'ex calciatore del Cagliari: "Purtroppo sì". Da notare come Matri, nel corso della mini intervista,, fosse visibilmente imbarazzato.