Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 ottobre si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e donne. Durante il weekend di riprese ci sono state molte novità per i protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Infatti, dopo avere allarmato il pubblico da casa a causa della sua assenza, Isabella Ricci è tornata in televisione per cercare l'amore. Inoltre, Gemma ha avuto da ridire sull'assenza di messaggi da parte di Costabile e, a quel punto, il cavaliere ha ipotizzato che la dama torinese non volesse lasciare lo studio e stesse trovando una scusa per chiudere.

Ida Platano, invece, è uscita con Diego e si sono baciati.

Uomini e Donne, anticipazioni: Isabella Ricci torna in studio

Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, che si erano svolte nel weekend del 9 e 10 ottobre, era trapelata l'indiscrezione di un'assenza fra le dame del parterre. Infatti, Isabella Ricci, ormai molto amata dal pubblico del programma di Canale 5, non si era presentata in studio. Le motivazioni dell'assenza dell'imprenditrice romana non erano state rese note e, in rete, si erano fatte largo due ipotesi a riguardo: o un allontanamento volontario, oppure che la redazione del programma l'aveva allontanata. Nel corso delle nuove registrazioni, invece, Isabella è tornata in studio, anche se, al momento, non è chiaro a cosa siano dovute le precedenti assenze.

Uomini e Donne: Gemma si lamenta di Costabile

Gemma sembrava avere trovato l'uomo giusto in Costabile, ma le cose non stanno procedendo per il verso giusto. Infatti, come raccontato durante le nuove riprese, Galgani si è lamentata dell'assenza di messaggi da parte di Albore e, a quel punto, il cavaliere milanese è intervenuto, dicendo la sua opinione.

In particolar modo, Costabile ha dato ragione a Tina, affermando che, anche secondo lui, Gemma starebbe trovando delle scuse per chiudere con lui e non lasciare lo studio. Nel frattempo, è arrivata in studio una dama per Albore ed è iniziato un battibecco fra la donna e Gemma e Galgani è andata su tutte le furie.

Uomini e Donne: Ida esce con Diego e lo bacia

Dopo la delusione avuta con Marcello e la fine della breve frequentazione con l'agente immobiliare torinese, Ida ha voltato pagina con un nuovo pretendente. Platano, infatti, è uscita con Diego, il tabaccaio romano che aveva chiuso una conoscenza con Vittoria. Durante l'appuntamento, Ida e Diego si sono baciati. Per quanto riguarda il trono classico, invece, è scattato un bacio anche per la tronista Roberta e Samuele. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come procederanno le cose fra Gemma e Costabile e fra Ida e Diego.