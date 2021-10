I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, gli spoiler della nuova registrazione che c'è stata questa domenica pomeriggio, rivelano che si è nuovamente infuocato lo scontro tra Tina e Gemma. Come riportato dai retroscena legati alle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi, che saranno trasmesse durante il mese di novembre in tv, tra le due nemiche giurate del programma, il clima continua a non essere dei migliori e per l'ennesima volta è stata Galgani ad avere la peggio.

Nessun nuovo tronista: spoiler Uomini e donne 3 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di questa domenica 3 ottobre, rivelano che c'era grande attesa in vista della possibile presentazione di un nuovo tronista, dopo che la De Filippi ha eliminato Joele Milan.

Il tronista, infatti, reo di aver preso in giro la redazione provando ad avere dei contatti diretti fuori dal programma con una delle sue corteggiatrici, è stato allontanato definitivamente dalla trasmissione e in molti credevano che nel pomeriggio ci sarebbe stata la presentazione del nuovo protagonista di questa stagione autunnale.

Per il momento, invece, Maria De Filippi e gli autori del suo fortunatissimo dating show, hanno scelto di non rimpiazzare Joele Milan e quindi non c'è stato nessun nuovo tronista pronto a mettersi in gioco.

Registrazione U&D del 3 ottobre: Tina contro Gemma Galgani

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda il trono over: anche questa registrazione di Uomini e donne è stata ricca di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sul rapporto turbolento e problematico tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Gli spoiler di questa nuova registrazione del 3 ottobre, rivelano che le due nemiche giurate si sono ritrovate di nuovo ai ferri corti e tra di loro c'è stato un acceso diverbio in studio.

Tina Cipollari ha nuovamente perso il controllo della situazione ed ha rovesciato un secchio d'acqua in testa alla dama torinese Gemma Galgani.

Ennesimo secchio d'acqua di Tina contro Gemma

Non è la prima volta che si verificano scene simili nello studio di Uomini e donne, dato che già nelle passate edizioni del programma di Maria De Filippi, Tina si era scagliata duramente contro la sua nemica Gemma.

In quelle occasioni, l'opinionista del programma di Maria De Filippi, aveva rovesciato delle bottiglie d'acqua sul capo della dama torinese e poi ancora una volta ha addirittura gettato una torta in faccia alla sua nemica.

Come si sarà difesa, questa volta, Gemma Galgani? La dama avrà reagito all'ennesimo gesto provocatorio di Tina oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di U&D.