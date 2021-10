Nella casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena sono all'ordine del giorno e può accadere veramente di tutto. Uno degli ultimi eventi inaspettati ha visto come protagonisti Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Tra l'imprenditore campano e l'ex tronista di Uomini e Donne è scoppiata la passione. Tanti sono stati, nei giorni passati, i dubbi e le incertezze palesate da parte della ragazza apparsa, sotto certi aspetti, bloccata nel fidarsi del partenopeo che è entrato nella casa più spiata d'Italia da fidanzato. La 20enne, però, si è lasciata andare ed ha accolto positivamente il corteggiamento del compagno d'avventura e i due si sono scambiati effusioni sotto le lenzuola.

I dubbi di Sophie Codegoni

Nonostante fosse impegnato con Greta, Gianmaria Antinolfi si è guardato intorno dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Da qualche settimana l'imprenditore campano si è interessato a Sophie Codegoni e ha cercato di conquistarla, chiedendo aiuto persino ad una sua ex ragazza come Soleil Sorge che condivide l'esperienza nella casa di Cinecittà. Tra l'italo-americana e Sophie, tra l'altro, non scorre buon sangue. Il partenopeo ha provato ad avvicinarsi anche in maniera fisica alla 20enne che, dal suo canto, ha manifestato più di qualche remora, specie perché il gieffino era fidanzato con Greta. Sophie ha definito Gianmaria con appellativi quali immaturo e stratega. E, invece, i due concorrenti della GF Vip 6 si sono lasciati andare alla passione sotto le coperte.

Gianmaria-Sophie: polverone mediatico

Non stanno mancando le critiche riguardo a quella che sembrerebbe una nuova coppia dentro il Grande Fratello Vip 6, composta da Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Tanti sono gli utenti dei social e i fan del Reality Show condotto da Alfonso Signorini che appaiono convinti che un ruolo fondamentale lo avrebbe avuto Alessandro Rossi, ragazzo di Francesca Cipriani nella nascita della nuova relazione.

Il fidanzato della gieffina potrebbe aver rivelato qualche news all'imprenditore ed all'ex tronista che favorisse il loro rapporto. Alessandro è entrato nella casa più spiata d'Italia nel corso della dodicesima puntata live del programma targato Mediaset in diretta venerdì 22 ottobre 2021 per passare un po' di tempo con Cipriani.

Uno degli aspetti più strani della vicenda sarebbe legato proprio ai dubbi manifestati da Codegoni proprio fino al giorno prima dell'ingresso in casa di Rossi.

La reazione di Greta

Mentre sembra scoppiata la passione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sotto le coperte, non si è fatta attendere la reazione di Greta, l'ormai ex fidanzata dell'imprenditore campano. La ragazza era entrata nella casa di Cinecittà per sottolineare i suoi dubbi in merito alle attenzioni rivolte da parte del partenopeo nei confronti di Soleil Sorge. Greta ha commentato sul suo account Instagram con un secco: "Complimenti"