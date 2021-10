Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra grande protagonista dei pomeriggi della rete ammiraglia Mediaset. Le trame delle puntate spagnole trasmesse tra qualche settimana su Canale 5 annunciano la morte di Javier Velasco. In particolare, Laura Alonso fredderà l'avvocato con un colpo d'arma da fuoco per difendere Genoveva Salmeron.

Una vita anticipazioni: Genoveva vuole eliminare Javier

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate in programma a breve in Italia raccontano che Velasco uscirà di scena in modo tragico.

Tutto accadrà quando Laura informerà Genoveva di aver più volte provato ad uccidere Felipe su ordine del losco legale. Inoltre, la serva racconterà di aver accettato di aiutare Javier in quanto temeva che potesse fare del male a lei e sua sorella Lorenza. La Salmeron, a questo punto, deciderà di eliminare Velasco e per tenerlo tranquillo gli comunicherà che Felipe sta per morire in seguito all'avvelenamento dell'Alonso.

Neanche a dirlo, Javier darà l'impressione di credere alla versione della darklady, anche se poi inizierà a comportarsi in modo strano nei confronti di Laura. L'uomo, infatti, avviserà la serva di aver prelevato sua sorella in ospedale per poi tentare di strangolarla in un vicolo di Acacias 38.

Una bugia bella e buona, visto che Genoveva informerà Laura di aver prelevato lei stessa Lorenza dalla clinica in cui è ricoverata.

Velasco scopre il piano della darklady nelle nuove puntate di Una vita

Nelle nuove puntate di Una vita, Genoveva organizzerà una cena a casa sua per affrontare Velasco, facendogli credere di aver intenzione di consumare la loro relazione.

Qui, la darklady mostrerà le sue vere intenzioni, offrendo all'uomo un cocktail adulterato. Tuttavia, il piano verrà scoperto dal losco avvocato, che le chiederà di versargli lo champagne che le ha portato come dono.

Nonostante tutto, la Salmeron riuscirà ad avvelenare un'altra bevanda, se Javier non le ordinasse di bere dal bicchiere che era destinato a lui.

Il legale, a questo punto, andrà su tutte le furie, tanto da inseguirla per tutta la dimora agitando un bastone in mano.

Laura uccide il losco avvocato

Nel frattempo, Laura capirà che Velasco ha intenzione di uccidere la darklady, tanto da sparargli un colpo di pistola alla schiena. Il losco avvocato così morirà dopo una lunga e dolorosa agonia. In seguito, Genoveva e Laura nasconderanno il corpo di Javier dentro una bara che sarà prelevata da alcuni complici. Alla fine, le due donne si diranno addio, ma le loro strade saranno destinate a incrociarsi di nuovo.