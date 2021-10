Serena e Filippo tornano insieme? Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano nuovi problemi per la storica e amatissima coppia di Upas. Sartori, dopo aver perso la memoria, sembra essere distante anni luce dalla moglie. Tuttavia, negli ultimi episodi andati in onda in questi giorni, Serena sembra essere riuscita a riavvicinarsi a Filippo, anche grazie ai preziosi consigli di Marina, che ha fatto loro da moderna Cupido al femminile. Proprio quando tutto sembrerà risolversi per il meglio, ecco che una mossa inaspettata di Viviana cambierà di nuovo le carte in tavola, distruggendo i già precari equilibri della coppia.

Un Posto al Sole: Serena riconquista Filippo? Le nuove anticipazioni

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) sembrano essere più vicini, dopo aver passato del tempo insieme. La tenace Cirillo ha seguito i consigli di Marina (Nina Soldano), facendo rivivere al marito i momenti più belli della loro storia d'amore. Di recente i due sono stati al cinema, romantico luogo in cui è iniziato tutto. Sartori pare aver provato qualcosa di molto forte, un sentimento che anche se perso nel buio della sua mente, è più vivo che mai. Serena è certa di essere sul punto di riavere l'amore di Filippo, ma deve fare i conti con un ritorno tanto inatteso quanto pericoloso.

Upas spoiler, il ritorno di Viviana nella vita di Filippo

Viviana Carlino (Angela Bertamino) rientrerà a Napoli nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Ignara del riavvicinamento tra Filippo e la moglie, tenterà un approccio con Sartori, che proverà a spiegarle come stanno le cose. Nonostante la sua buona fede, la presenza di Viviana scatenerà qualcosa in Filippo che lo farà tentennare.

Serena si ritroverà punto e a capo dopo tutti gli sforzi fatti e la sofferenza che ha provato? La situazione si farà molto complicata, anche perché Viviana farà un gesto che spiazzerà Filippo e metterà in crisi Serena.

Silvia divisa tra Michele e Giancarlo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole

A proposito di coppie in crisi, ci saranno sviluppi imprevisti anche per un'altra delle coppie ritenute - almeno fino a ora - più solide della soap.

Le anticipazioni Upas delle puntate di ottobre 2021 raccontano che Michele tenterà di salvare il suo matrimonio proponendo a Silvia di seguirlo nel tour promozionale del suo libro. Silvia, anche se resterà piacevolmente sorpresa della reazione del marito, si troverà in grande difficoltà. Giancarlo non è stata solo un'avventura passeggera e la sua presenza sembra ormai diventata insostituibile. Marina e Roberto, invece, si avvicineranno sempre di più in seguito ai comportamenti sopra le righe di Fabrizio.