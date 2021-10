Prosegue l'appuntamento pomeridiano con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel mese di novembre 2021 in daytime, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia Camino-Maite: le due donne, dopo essersi ritrovate, si renderanno conto di voler stare insieme e penseranno così che l'unico modo per poter vivere serenamente la loro vita, è quello di scappare via da Acacias.

Anticipazioni Una Vita, nuove puntate novembre 2021: Camino e Maite pronte a fuggire via insieme

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Una Vita che andranno in onda per tutto il mese di novembre 2021 su Canale 5, rivelano che Camino e Maite decideranno di prendere in mano le redini della situazione e della loro vita.

Le due donne, in seguito alla morte di Ildefonso, si ritroveranno e si renderanno conto che per tutto questo tempo non hanno mai smesso di amarsi.

Proprio per questo motivo, decideranno di affrontare insieme la loro vita, arrivando alla conclusione che l'unica soluzione da mettere in atto, è quella di fuggire via da Acacias.

Le due donne, quindi, prepareranno la loro fuga ma verranno scoperte da Felicia, mamma di Camino, che non ha mai visto di buon occhio la loro unione.

Felicia chiede perdono a sua figlia Camino

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda per tutto il mese di novembre 2021, rivelano che a quel punto Felicia bloccherà la partenza della coppia e chiederà di poter parlare con sua figlia Camino, per avere un nuovo confronto.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare, dato che questa volta Felicia dimostrerà di essere pronta a voler mettere una pietra sopra al passato e ai rancori di un tempo. La donna, infatti, chiederà perdono a sua figlia e le farà presente che non ha più nulla in contrario in merito a questa relazione con Maite.

Camino resterà sorpresa per l'accettazione da parte di sua mamma e non potrà fare altro che perdonarla, nonostante tutto il male che le ha fatto, al punto da costringerla a sposare un uomo di cui non è mai stata innamorata.

Miguel e Mendez preoccupati per Felipe: Una Vita trame di novembre

E così, dopo aver ottenuto anche il "via libera" da parte di Felicia, Camino e Maite si prepareranno a fuggire via per sempre da Acacias e ad iniziare una nuova vita altrove, lontane da tutto e tutti.

Le anticipazioni di Una Vita del mese di novembre 2021, inoltre, rivelano che Soledad apparirà sempre più inquietante e il suo modo di fare desterà non poche preoccupazioni.

La donna, però, non si arrenderà e cercherà in tutti i modi di far colpo su Anabel.

Intanto Genoveva si ritroverà ad ascoltare una conversazione tra Miguel e il commissario Mendez: entrambi continueranno ad essere preoccupati per la situazione in cui si trova Felipe.