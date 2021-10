In un Posto al Sole per Silvia arriva il momento di prendersi le proprie responsabilità riguardo la questione del tradimento con Giancarlo. Rossella ha scoperto tutto dopo la notte in cui sua madre le ha mentito, dicendole di passare la serata a casa quando invece è corsa dall'amante, all'insaputa di Michele - al quale, tra l'altro, ha telefonato poco prima. La perspicace Ross ha capito che la mamma stava mentendo, visto che il letto della sua stanza era intatto. Nel frattempo per Marina continuano i problemi con Fabrizio, disperato dopo la campagna pubblicitaria del pastificio.

La situazione si fa sempre più ostica e anche la tenace Giordano non riesce a tenere testa al compagno. Che cosa succederà?

Un Posto al sole, anticipazioni: Silvia davanti alle sue responsabilità

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 in prima visione assoluta, Rossella metterà davanti alle sue responsabilità la madre Silvia, rea di aver tradito Michele più volte con Giancarlo. La sua non sembra essere un'avventura, ma una storia d'amore in piena regola. I fan di Upas sanno bene quanto Silvia e Michele siano legati, eppure qualcosa tra di loro si è rotto dopo quella maledetta notte a Modica, nella quale la madre di Ross non si è sentita protetta a dovere.

La mancanza di fiducia si è fatta sempre più forte, anche perché Michele ha preferito seguire il suo senso della giustizia piuttosto che le intuizioni della moglie.

Le cose si sono evolute in modo inaspettato ed entrambi hanno commesso errori di valutazione. Proprio quando tutto sembrava essersi risolto ecco comparire Giancarlo, pronto a destabilizzare sentimentalmente Silvia. Dopo una lunga parentesi in cui ha condotto una doppia vita, è arrivato il momento di affrontare una volta per tutte la questione della sua infedeltà.

Filippo comincia a recuperare la memoria

Buone notizie invece per Filippo che, dopo la nascita della sua seconda figlia, sta cominciando a recuperare i ricordi con grande gioia di Serena. Fabrizio, in preda ai sensi di colpa, non smette di scaricare la sua frustrazione su Marina, che non sa più come fare per arginare la sua sofferenza, oltre che la sua aggressività.

Inoltre, le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Alberto (Maurizio Aiello) proverà di nuovo ad avvicinarsi a Clara (Imma Pirone), approfittando del battesimo del piccolo Federico. Patrizio si sentirà escluso e Palladini non perderà tempo per umiliarlo con le sue insinuazioni. Clara cederà ancora alle lusinghe e alle promesse di Alberto o resterà al fianco di Patrizio, che invece si è sempre comportato con responsabilità nei suoi confronti?