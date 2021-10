Al GFVip potrebbe nascere un presunto triangolo amoroso esterno alla casa di Cinecittà. Stando ad una segnalazione riportata da Deianira Marzano, Miriana Trevisan prima di partecipare al Reality Show di Canale 5 avrebbe frequentato un uomo di nome Vito. Non ci sarebbe nulla di male, se non che quest'ultimo risulta essere l'attuale compagno di Veronica Ursida - ex dama di Uomini e donne.

La segnalazione

Nell'11^ puntata del GFVip, Miriana Trevisan ha confidato di essere attratta da Nicola Pisu. Al tempo stesso, ha rivelato di non volere andare oltre una semplice amicizia per svariati motivi.

A quel punto, Signorini ha cercato di indagare sui paletti messi dalla showgirl. Il conduttore del reality show ha chiesto alla 48enne se i suoi dubbi avessero a che fare con un uomo di nome Bruno. Incalzata dal presentatore, la "vippona" ha precisato di avere chiuso la frequentazione prima di approdare nella casa più spiata d'Italia.

A poche ore dalla messa in onda della 12^ puntata, Deianira Marzano ha lanciato una bomba di Gossip. In una stories, la blogger ha postato due scatti in cui è presente un uomo di nome Vito. Nella prima foto, l'uomo si bacia appassionatamente con Miriana Trevisan, mentre nella seconda l'uomo bacia l'ex dama di Uomini e Donne Veronica Ursida. A questo punto intorno alla vicenda sorge un'ulteriore giallo.

Miriana ha avuto una liaison con Vito? Quest'ultimo invece, quando ha iniziato una storia con Ursida?

Domande alla quale potrebbe fare chiarezza Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 22 ottobre.

La situazione tra Miriana e Nicola

Il giorno seguente la diretta del GFVip, Nicola Pisu ha deciso di organizzare una cena romantica con Miriana Trevisan per conquistarla.

Sebbene i due si siano scambiati un bacio, la showgirl è apparsa piuttosto dubbiosa. Nel dettaglio, la 48enne sente di avere corso troppo con il coinquilino. Inoltre, ha confidato di essere attratta da Nicola ma di non riuscire ad avere un dialogo. Per questo motivo, la diretta interessata ha lasciato intendere di volere chiudere la conoscenza con il 32enne.

Parlando con il diretto interessato, Trevisan ha spiegato la sua versione. A quel punto, il figlio di Patrizia Mirigliani non ha potuto fare altro che accettare la decisione di Miriana.

Lo staff di Pisu contro Trevisan

Intanto, pare che la conoscenza tra Pisu e Trevisan non piaccia allo staff del 32enne. Nella giornata di giovedì 21 ottobre, sul profilo Instagram del ragazzo, è comparsa una foto che ritrae i due coinquilini. Nella didascalia, Trevisan è stata paragona ad Amelia - nei fumetti Disney è la nemica di zio Paperone - è stato scritto: "Strega che ammalia". In un secondo momento, anche la mamma di Nicola Pisu ha pubblicato un messaggio in codice: "N.F.P.I.G.". Stando alla traduzione di alcuni utenti, le parole della signora Mirigliani sarebbe un avvertimento al figlio in merito alla conoscenza con Miriana: "Non farti prendere in giro".

Anche questo argomento potrebbe essere trattato da Signorini con i diretti interessati.