In questi giorni si sta decidendo il destino di Un posto al sole. La soap rischia di perdere il suo storico spazio orario e andare in onda alle 18:30 o su un'altra rete . Tale questione sembra essere stata presa molto a cuore da Luigi Iovino, deputato napoletano 28enne del Movimento 5 Stelle che ha deciso di presentare un'interrogazione parlamentare per affrontare la questione.

Un posto al sole arriva in Parlamento

Le voci di un possibile spostamento di Upas, alle ore 18:30 sono state prese molto seriamente da Luigi Iovino, che ha deciso di presentare un'interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

Nel testo, il deputato si è lanciato in un accorato appello in difesa della soap definita: "Appuntamento di riferimento per tante famiglie italiane", oltre che una delle principali produzioni della Rai di Napoli, nonché soap più longeva della storia della televisione italiana. Il cui spostamento di orario potrebbe comportare il rischio concreto di: "un'inevitabile crisi di ascolti".

La risposta di Mario Draghi

Il deputato grillino non ha difeso solo Un posto al sole in quanto prodotto televisivo di successo, ma ha sottolineato la realtà lavorativa che vi è dietro la soap.

Secondo Iovino, il governo avrebbe il dovere di tutelare una produzione che va avanti con successo da 25 anni, per rispetto degli spettatori fedeli e di tutti i lavoratori che portano avanti il progetto.

Queste le sue parole: "La Rai non è un'azienda privata e deve tener conto del gradimento dei tantissimi spettatori, inoltre non può rischiare sostituendola con un talk il cui gradimento non è affatto scontato".

Il deputato ha poi sottolineato tutto il proprio sostegno ai sindacati che stanno lottando in difesa della soap. Al momento, non risulta essere pervenuta nessuna risposta da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi.

Un posto al sole, il rischio di spostamento orario

Mercoledì 27 ottobre si riunirà il Consiglio di Amministrazione della Rai per decidere il futuro di Un posto al sole. Sul tavolo del Consiglio di Amministrazione della Rai, ci sarebbe una proposta concreta per cedere lo slot di Un posto al sole delle ore 20:45 a un talk che dovrebbe essere condotto da Lucia Annunziata.

Il progetto è stato presentato dall'AD Carlo Fuortes con l'appoggio del direttore di Rai 3 Franco Di Mare. Se la proposta dovesse essere accettata, allora Un posto al sole andrebbe ricollocato in nuovo orario.

La proposta iniziale prevedeva che Upas andasse in onda alle ore 18:30, ma tale proposta non ha incontrato molti consensi, quindi sono spuntate altre ipotesi da quella delle 20:10 al passaggio su Rai 2.