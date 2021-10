Lunedì 25 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Pomeriggio 5. Tra gli ospiti ci sono stati Amedeo Goria e l’attuale compagna Vera Miales. Tra i due è andato in scena un botta e risposta piuttosto piccato, perché il giornalista non ha gradito l’intervista rilasciata dalla modella in cui è stata attaccata sua figlia Guenda.

Goria si dice spiazzato

Amedeo Goria si è collegato da Roma, la sua compagna Vera invece ha presenziato fisicamente nel talk di Barbara d’Urso. Tra i due il clima si è subito infiammato, poiché il giornalista non ha gradito un’intervista rilasciata dalla compagna a Novella 2000: “Dopo il chiarimento avuto venerdì con te, mi auguro che l’intervista sia precedente”.

Goria non ha gradito gli attacchi rivolti alla figlia Guenda, soprattutto perché le due avevano già avuto in confronto all’esterno della casa di Cinecittà. Stando al racconto di Goria, leggere determinate cose per lui è stato spiazzante.

A quel punto Vera ha prontamente replicato di avere lavorato per la pace e di essersi solamente limitata a rispondere agli attacchi ricevuti. Successivamente Miales ha sostenuto di essere innamorata di Amedeo, quindi ha invitato la figlia di Goria a non intromettersi nella loro relazione. Infastidito per l’atteggiamento della compagna, l’ex gieffino ha sbottato: “Se attacca Guenda e Maria Teresa. Loro per me vengono prima di tutti”.

Il commento degli opinionisti

A quel punto Roberto Alessi - direttore di Novella 2000 - ha confermato che l’intervista di Vera Miales è stata fatta prima del chiarimento tra la modella e Guenda.

L'opinionista Patrizia Groppelli ha invece accusato la modella di avere inventato la gravidanza per essere ospitata nei salotti di Barbara d’Urso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A detta dell’opinionista, Vera sarebbe come l’ex fidanzata di Paolo Brosio che, voleva a tutti i costi diventare popolare.

Stanca di essere attaccata, Miales ha quindi precisato di non essere una parassita: "Non sapevo quando usciva l’intervista per quello non l’ho detto ad Amedeo nel weekend".

Secondo Enrica Bonaccorti, anche lei ospite della trasmissione, invece: "Lei incinta?

Gravidanza spettacolarizzata, come al circo. Ma mi è piaciuta la reazione di Amedeo, quei tre giorni al GF Vip che ha pensato che c’era la possibilità che diventasse padre. Si vedeva che alla fine era contento eventualmente di diventarlo”.

Amedeo Goria a quel punto ha detto: “Chiedo a Vera di fare un passo indietro e di chiedere scusa a Guenda”. Nonostante la richiesta del compagno, la modella è sembrata essere irremovibile sulla propria posizione. A tale proposito la diretta interessata ha ribadito di essersi pentita per avere fatto soffrire il compagno mentre era impegnato al Reality Show di Canale 5, ma su Guenda non ha arretrato di un centimetro.