Un posto al sole, la celebre soap di Rai 3 che da ben 25 anni ottiene grandi risultati dal punto di vista auditel, potrebbe cambiare programmazione. È questa la clamorosa indiscrezione legata al futuro della celebre serie ambientata nello storico Palazzo Palladini di Napoli, rilanciata in queste ore dal sito di Roberto D'Agostino. A quanto pare, infatti, in casa Rai si starebbe pensando di rivoluzionare la fascia dell'access prime time di Rai 3, per lasciare spazio ad un nuovo talk show politico.

Un posto al sole verso un cambio orario su Rai 3

Nel dettaglio, Un posto al sole è uno di quei prodotti che da ben 25 anni contraddistingue l'identità di Rai 3.

In onda da sempre nella fascia oraria dell'access prime time, la soap ha registrato sempre ascolti molto positivi, nonostante l'agguerrita concorrenza che c'è in quella prestigiosa fascia oraria sia sulle reti Rai che su quelle Mediaset.

Anche questa nuova stagione, iniziata a fine agosto, complici un bel po' di colpi di scena che stanno tenendo incollati alla tv i telespettatori, sta ottenendo una buonissima media dal punto di vista auditel con oltre 1,7 milioni di spettatori a serata e uno share che oscilla tra il 7 e il 9%.

Un nuovo talk show al posto di Upas?

Tuttavia, nel futuro della soap potrebbe esserci un clamoroso cambio programmazione, che rischierebbe di stravolgere completamente l'assetto del daytime della terza rete della televisione di Stato.

Come riportato in queste ore sulle pagine di "Dagospia", la Rai starebbe valutando l'ipotesi di far approdare su Rai 3 un nuovo talk show politico, che potrebbe andare in onda proprio nella fascia occupata attualmente da Un posto al sole.

Alla guida di questa nuova fascia quotidiana legata ai temi politici, dovrebbe esserci la giornalista Lucia Annunziata, la quale si ritroverebbe nel difficile compito di dover sfidare Lilli Gruber che, in quella stessa fascia oraria, conduce con successo il talk show "Otto e Mezzo", in onda da svariati anni su La7 (con una media quotidiana del 7-8% di share).

Come potrebbe cambiare la programmazione di Un posto al sole

"Terremoto in Rai", scrive il sito web aggiungendo poi che a farne le spese in tutta questa situazione, potrebbe essere proprio la seguitissima soap opera ambientata a Napoli.

Nel caso in cui la Rai dovesse concretizzare e approvare l'idea di un nuovo talk show da mandare in onda nella fascia oraria che va dalle 20:35 alle 21:15 circa, Un posto al sole dovrebbe cambiare per forza orario di programmazione.

La soap opera, infatti, potrebbe passare nella fascia del pomeriggio, precisamente alle 18:30 e si ritroverebbe così a "rubare" trenta minuti di tempo al programma Geo e a fare da traino all'edizione serale del Tg 3.